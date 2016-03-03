شناخت ظرفیت ها و قابلیت ها برای توسعه کرمانشاه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلیمانی ظهر امروز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان کرمانشاه با نمایندگان منتخب مجلس دهم استان که در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: شناخت قابلیت ها و ظرفیت های اقتصادی استان و سرمایه های فکری و تجاری جهت توسعه کرمانشاه ضروری است.

وی با تاکید بر تبدیل فکر به سرمایه با استفاده از آموخته ها و تجربیات راهبردی در اقتصاد، افزود: از تغییر وضعیت اقتصادی استان و خروج از چالش ها با توجه به فرصت ها با رویکردی مثبت، استقبال خواهیم کرد.

سلیمانی توجه به تولید با کیفیت را در راستای توسعه استان مورد تاکید قرار داد و گفت: باید در فراهم کردن شرایط تولید رقابتی و تعرفه ای و هر آنچه موجب بهبود تجارت از نظر کمی و کیفی می شود تلاش کرد تا بتوانیم در شرایط رقابتی حتی در عرصه های بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم.

نماینده منتخب مردم شهرستان های کنگاور، هرسین و صحنه در مجلس دهم تصریح کرد: بایستی با استفاده از منابع اعتباری و تسهیلات و حمایت از سرمایه گذاران همه ظرفیت های موجود را برای پیشرفت استان به کار بگیریم.

سلیمانی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و توجه ویژه به خصوصی سازی گفت: باید موانع از سر راه تولید برداشته شود و تلاش ما نیز در این راستا صورت خواهد گرفت.

لزوم ورود بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری

نماینده منتخب مردم پاوه و اورامانات در مجلس دهم نیز در این نشست، اظهار داشت: حضور باشکوه مردم استان در این دوره از انتخابات نشان از علاقه آنها به انقلاب و تبعیت از فرمایشات و توصیه های مقام معظم رهبری است.

شهاب نادری با بیان اینکه به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی همواره دغدغه فعالیت و توسعه اقتصادی استان را داشته ام، افزود: کرمانشاه از گذشته مسیر تجارت و داد و ستد بوده که بایستی از این امر در راستای توسعه اقتصادی استان استفاده شود.

وی بر فراهم کردن شرایط برای ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: بایستی ۶۰ درصد سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی انجام گیرد.

نادری همچنین به قابلیت های استان و منطقه اورامانات در زمینه گردشگری اشاره کرد و گفت: کرمانشاه هم اکنون بالاترین نرخ بیکاری را دارد که باید برای از بین بردن این معضل از همه ظرفیت ها از جمله در حوزه گردشگری استفاده شود.

وی با تاکید بر تعامل و همکاری اعضا و فعالان اتاق بازرگانی در جهت توسعه اقتصادی استان، اظهار داشت: نمایندگان مجلس در این دوره از انتخابات برای تصمیمات کلان استانی هم سو و هم فکر خواهند بود، چرا که فلسفه وجودی نمایندگان خدمت به مردم است.