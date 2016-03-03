پیگیری ایران برای لغو روادید سفر به عراق و کربلای معلی

میر مسعود حسینیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه به دنبال لغو روادید هستیم بیان کرد: روادید یکی از منابع درآمدی عراق به ویژه در زمان فعلی است که به دلیل حضور داعش میزان فروش نفت کشور عراق نسبت به گذشته کاهش یافته است و هر چند دولت عراق در این وضعیت آمادگی حذف آن را ندارد اما ایران پیگیر لغو این روادید است.

وی همچنین تسهیل سرعت در صدور گذرنامه را از برنامه های در حال انجام برشمرد و گفت: با اجرای این طرح در طول سال روزانه برای ۳ تا ۵ میلیون زائر ویزا در کربلا صادر می شود.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلای معلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر برای بهبود وضعیت اقتصادی عراق چه راهکاری را برای مشارکت ایرانیان پیش بینی کرده اید اظهار کرد: راهکار نخست ارتباط فی مابین بخش های خصوصی دو دولت با همدیگر است و لذا تاکنون تعدادی از شرکت های ایرانی خصوصی در زمینه توزیع لبنیات فعالیت اقتصادی در منطقه ایجاد کردند.

وی گفت: به لحاظ ظرفیت های بسیار خوبی که منطقه حله در زمینه کشاورزی دارد تیمی از شرکت های خصوصی محصولات زراعی از زنجان با استاندار حله پیشنهاداتی برای کشت های فرامرزی ارائه داده اند که استاندار نیز با اجرای این طرح های کشاورزی موافقت کرده است.

وی با بیان اینکه خوشحالم که امروز توانستم در سفری که به مشهد مقدس داشتم از شهر ولایت مدار سبزوار با این پیشینه تاریخی دیدن کنم ادامه داد: بار اصلی بازسازی عتبات عالیات در عراق به دوش ملت ایران است و در این راستا خراسان رضوی در بازسازی مناطق مذهبی و بقاع متبرکه از جمله کربلا، نجف، کاظمین و سامرا تاکنون مشارکت های ویژه ای داشته است.

حسینیان با بیان اینکه ساخت حرمین شریف جزء با مشاکت های مردم و خیرین ایرانی امکانپذیر نیست ادامه داد: به لحاظ فقر منابع مالی و اقتصادی دولت عراق، درگیر بودن آن با مسئله داعش و جنگ های داخلی بنا به علاقه ای که مردم این کشور در بازسازی دارند اما هیچگونه توقعی از آنها نیست.

وی اساسی ترین وظیفه را در شرایط کنونی حل نابسامانی سیاسی در عراق بیان کرد و افزود: عراق کشوری طائفه ای است و مشکل مهم مردم عراق تفرقه و دو دستگی است.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلای معلی اظهار کرد: شیعیان این کشور ۱۸۰ نماینده در مجلس دارند متاسفانه پتانسیل این افراد بیشتر در اختلافات داخلی هدر می رود.

وی تاکید کرد: دولت عراق در شرایط کنونی نیازمند وحدت است و پیشرفت و توسعه این منطقه در گرو ایجاد وحدت در بین مردم شیعه و سنی این کشور است لذا در صورتی که این اتحاد رخ دهد مشکلات این دولت نیز حل خواهد شد.