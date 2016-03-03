تبریز و وان ترکیه پتانسیل های زیادی برای گسترش همکاری ها دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر پنج شنبه سیزدهم اسفندماه ماه جاری، نشست مشترک اتاق بازرگانی تبریز با فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان وان ترکیه به سرپرستی نجلت تقوا؛ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع وان با حضور اعضای اتاق بازرگانی تبریز و وان ترکیه، سر کنسول ترکیه در آذربایجان شرقی، حسینی؛ مدیرکل اداره دارایی و اقتصاد آذربایجان شرقی، مدیر کل اداره دارایی و اقتصاد آذربایجان غربی، حسنی؛ معاون خانه صنعت و معدن آذربایجان غربی، بابایی؛ نماینده وزارت امورخارجه در شمال غرب کشور در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

در ادامه این نشست فاحری چاقلار، سرکنسول ترکیه در تبریز نیز کوتاه سخن گفت و با بیان اینکه از بدو حضور و خدمت دو ماهه خود در تبریز ایران را به عنوان یک کشور دوست و همسایه می بینم، اظهار داشت: در این مدت متوجه این ارتباط دوستانه شده و در یافته ام که بین ایران و ترکیه پیوندهای عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی وجود دارد و همین دیدگاه می تواند تصدیق و تایید کننده توسعه اقتصادی، تجاری و دیگر موارد باشد.

وی در این راستا تصریح نمود: تبریز و وان پتانسیل های زیادی دارند و اعتقاد دارم که در ایجاد ارتباط تجاری و گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی و تجاری دو دولت ایران و ترکیه باید وان و تبریز پیشگام باشند و از این فرصت ها و پتانسیل ها استفاده کنند.

سرکنسول ترکیه در تبریز در پایان با بیان اینکه برای استفاده از این پتانسیل ها ما هم دیدگاه های خودمان را داریم، ابراز داشت: به عنوان سرکنسولگری ترکیه آماده خدمت به هر دو کشور هستم.