قطع سراسری برق در سوریه/۲۷ کشته و زخمی در بمباران شمال غربی حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، در پی بمباران منطقه الشیخ مقصود در شمال غربی حلب توسط گروه های تروریستی تکفیری، دو نفر شهید و ۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری سانا گزارش داد که گروه های تروریستی از شب گذشته منطقه الشیخ مقصود در حلب را با تعداد زیادی راکت موشکی هدف قرار داده اند که در پی آن ۲ نفر شهید و ۲۵ نفر دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری سانا همچنین روز پنج شنبه از قطع جریان برق در سراسر استان های سوریه خبر داد. این خبرگزاری به نقل از یک منبع در وزارت برق سوریه اعلام کرد که علل این قطعی برق مشخص نیست و تیم های مربوطه مشغول بررسی علت و رفع فوری مشکل هستند تا طی ساعات آینده جریان برق وصل شود.

خبر دیگر اینکه مرکز موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که شمار تلفات گروه تروریستی داعش در حمله به محور حلب-خناصر-اثریا در حومه جنوب شرقی حلب از تاریخ ۲۲ تا ۲۹ فوریه گذشته به ۱۳۰ نفر افزایش یافته است.

در همین حال نیروی هوایی ارتش سوریه مقرهای فرماندهی و خودروهای تروریست های داعش در اطراف تدمر، وادی ابیض، الباب و سرجه کبیره در حومه حمص و حلب را منهدم نمود.