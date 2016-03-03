فیلم کمدی مبتذل نسازید/ سراغ موضوعات اجتماعی بروید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جشنواره کارگاه آزاد فیلم چهارشنبه شب ۱۲ اسفند با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

در ابتدای این مراسم حسین حیدری‌پور دبیر جشنواره در سخنانی گفت: هفتمین دوره جشنواره کارگاه آزاد فیلم که از سال ۸۵ کار خود را با همت مسعود کیمیایی به طور کاملا مستقل آغاز کرده است، میزبان ۳۰۰ اثر داخلی و ۱۴۰ اثر خارجی بود که از این میان ۹۷ فیلم در بخش مسابقه شرکت داشتند. این جشنواره بدون یک ریال دولتی برگزار شده و امیدواریم به‌زودی صاحب دبیرخانه دائمی شود تا هر ساله برگزار شود.

در ادامه مسعود کیمیایی مدیر کارگاه آزاد فیلم گفت: تنها چیزی که آرزو و آینده من است، آینده‌ای که چیزی از آن نمانده، این است که کارگاه آزاد فیلم با هنرجویان خوبش فیلم خوب و اجتماعی بسازد.

این فیلمساز خطاب به حاضران گفت: فیلم اجتماعی بسازید. فیلم کمدی نسازید. برای خندیدن وقت بسیار است. هر کمکی که هست، کارگاه آزاد فیلم تا جایی که دستش می‌رسد، به شما می‌کند.

این کارگردان در ادامه ضمن تشکر از حضار افزود: این مدرسه، مدرسه‌ شماست تا فیلم بسازید.

در ادامه این مراسم که از فریماه فرجامی و بهروز افخمی تجلیل و اعلام شد که فریماه فرجامی به دلیل نامساعد بودن وضع جسمی نتوانست در این مراسم حضور پیدا کند و در ادامه لوح تقدیر به بهروز افخمی اهدا و از وی تجلیل شد.

مسعود کیمیایی پس از اعطای لوح تقدیر افخمی که با دستخط خودش آن را نوشته بود، درباره این فیلمساز گفت: افخمی را خیلی دوست دارم چون شجاع و جسور است و مهم‌تر اینکه هر کاری که دلش بخواهد، می‌کند.

کارگردان «قیصر» و «گوزن‌ها» در ادامه با اشاره به حرف‌های قبلی خود گفت: گفته خودم را تصحیح می‌کنم، گفتم فیلم کمدی نسازید اما وقتی فیلم داریوش مهرجویی را یادم آمد فهمیدم می‌شود فیلم کمدی خوب ساخت، پس کمدی بسازید اما کمدی مبتذل نسازید.

پس از صحبت های کیمیایی بهروز افخمی پس از دریافت لوح خود گفت: این بهترین هدیه‌ای است که تا به حال گرفته‌ام و وقتی در ایام نوجوانی فیلم های کیمیایی را می دیدم به خواب هم نمی‌دیدم که روزی مسعود کیمیایی برایم بزرگداشت بگیرد. همین‌طور به خواب هم نمی‌دیدم که با نعمت حقیقی همکاری کنم و او برایم فیلمبرداری کند اما هر چیز را که آرزو کنیم، برایمان اتفاق می‌افتد.

در بخش دیگری از این مراسم، از حامد ابراهیم‌پور - شاعر و مدرس سینما و علیرضا بهرامی شاعر و مستندساز که در آثار و فعالیت‌هایشان ارجاعات و توجه‌هایی به فیلم‌های مسعود کیمیایی داشته‌اند، با حضور مسعود کیمیایی، بهروز افخمی و جواد طوسی بر صحنه تقدیر شد.

عباس کریمی عباسی که قبل از تجلیل از بهرامی و ابراهیم‌پور پشت تریبون قرار گرفت، به‌عنوان مدیر روابط عمومی و ارتباط با رسانه‌های هفتمین جشنواره کارگاه آزاد فیلم، گفت: علیرضا بهرامی علاوه بر فعالیت ادبی و رسانه‌ای، ۱۲ سال پیش فیلم مشترکی ساخته است با نام "هشتصدقدم در لاله‌زار"، با حضور و روایت آقای کیمیایی، حامد ابراهیم‌پور هم در ۱۲ کتاب شعری که منتشر کرده، علاوه بر ایجاد پیوند بین ادبیات و سینمای ایران و جهان، ارجاع‌های مشخصی به آثار و شخصیت‌های سینمایی از جمله فیلم های استاد کیمیایی داشته است.

در ادامه کریمی با اشاره به این که همه عوامل جشنواره از جمله بخش روابط عمومی به احترام استاد کیمیایی و پیشکسوتی وی از جان و دل کار کردند از پایگاه خبری هنردستان که حامی و تهیه کننده بخشی از جوایز بود تشکر کرد.

در ادامه نغمه دانش آشتیانی و مهدی احمدی به عنوان نمایندگان روزنامه هنرمند و خبرگزاری مهر لوح خود را دریافت کرده و از مصطفی زبرجد و هادی نصیری رحیمی به عنوان دو خبرنگار فعال و همراه با جشنواره تجلیل شد.

در ادامه این مراسم، برگزیدگان بخش‌های مختلف این جشنواره توسط سامان سالور به شرح زیر اعلام شدند:

بخش مستند:

جایزه بهترین دستاورد فنی: عماد حسینی برای فیلم خانی‌آباد

جایزه بهترین تحقیق پژوهش: سید حمید میرحسینی برای حرکت در سکوت (دیپلم افتخار) و سید علی شیدایی برای فیلم لاله شو (تندیس).

بهترین کارگردانی:

حبیب باوی ساجد برای لالایی جنگ

جایزه بهترین فیلم:

محمد سنگوری برای برادران زمین

در بخش جایزه صلح تندیس و دیپلم افتخار جشنواره به سالم صلواتی برای ساخت فیلم بادبادک‌های بی‌باد اهدا شد.

در بخش بین الملل فیلم‌های سورتمه از کشور ایتالیا و دره نهنگ‌ها از ایسلند شایسته تقدیر دانسته شدند.

بخش داستانی:

جایزه دستاورد فنی: سودابه کامرانی برای فیلم انعکاس سیاه (دیپلم افتخار) و امین اشرفی برای فیلم مهرآباد جنوبی (تندیس)

جایزه بهترین فیلمنامه:

حمیدرضا بابابیگی برای جیب‌های بارانی‌ات را بگرد

جایزه بهترین بازیگر زن:

کتانه افشار نژاد برای فیلم گاهی نیستی (دیپلم افتخار) و ژیلا شاهی برای بازی در فیلم باغ بی‌برگی (تندیس)

جایزه بهترین بازیگر مرد به حامد شیخی برای بازی در دو فیلم سراب و فرزندان اعدام

جایزه بهترین کارگردانی‌:

رضا فهیمی برای کودکان ابری و شهرزاد دادگر برای ۵۰۰ مثقال طلا (هر دو دیپلم افتخار) و بابک قائمی برای فیلم جیب‌های بارانی‌ات را بگرد (تندیس)

جایزه ویژه هیات داوران نیز به دو فیلم زیستن مرغ مقلد و فیلم من قدیمی هستم اهدا شد.

برگزیدگان، لوح و تندیس‌های خود را از مسعود کیمیایی، بهروز افخمی و فرزاد مؤتمن دریافت کردند.

در پایان این مراسم نیز اعلام شد که از چند فیلمساز (بابک قائمی، شهرزاد دادگر، عادل تبریزی و ایران انتظاری) با در اختیار گذاشتن تجهیزات تولید برای ساخت فیلم بعدی‌شان قدردانی خواهد شد.

اجرای زنده موسیقی خواننده جوان ملقب به فریان با حال و هوای فیلم های کیمیایی از بخش های این مراسم بود.