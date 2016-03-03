سه هزار واحد صنفی شهرستان برخوار هنوز شناسنامه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتاحی ظهر پنجشنبه در بازدید از نخستین نمایشگاه نمایشگاه جهیزیه عروس و ازدواج آسان در شهرستان خورزوق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر پنج هزار واحده صنفی شهرستان برخوار مجوز دار است.

وی با بیان اینکه شهرستان برخوار دارای ۸ هزار واحد صنفی است، بیان داشت: اقدامات اولیه برای مجوز دار کردن سه هزار واحد صنفی در این شهرستان صورت گرفته است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان برخوار از برگزاری نخستین نمایشگاه جهیزیه و لوازم خانگی در شهرستان خورزوق با هدف ترویج ازدواج آسان خبر داد و گفت: با وجودی که موافقت برای برگزاری هر نمایشگاه و مجوز دادن برای برپایی هر نمایشگاه برای اتاق اصناف حکم درآمدزایی را دارد اما از این نمایشگاه هیچ هزینه ای دریافت نکردیم.

وی با اعلام اینکه برای برپایی هر نمایشگاهی باید یکسری بروکراسی اداری طی شود و برگزار کننده نمایشگاه موافقیت چندین اداره و نهاد دولتی را بگیرد، اعلام کرد: طی کردن این مسیر یک امر قانونی است و به منظور سنگ اندازی جلوی پای برگزار کنندگان نمایشگاه ها نیست.

فتاحی با بیان اینکه موافقت برای برگزاری این نمایشگاه به منظور ایجاد رقابت بین تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی است، ادامه داد: در این نمایشگاه شاهد حضور برندهای معتبر و مشارکت دیگر استان ها نیز هستیم.

وی گفت: این نمایشگاه در فضایی بالغ بر یک هزار متر با حضور ۵۰ مشارکت کننده از استان های اصفهان، تهران، البرز، قم، چهارمحال و بختیاری ، فارس و کرمانشاه تا ۱۷ اسفندماه دایر است.

سنگ اندازی شهرداری خورزوق برای عدم برپایی نمایشگاه ازدواج آسان

دبیر نخستین نمایشگاه ازدواج آسان در شهرستان خورزوق گفت: علی رغم تلاش های بسیار شهرداری خورزوق برای عدم برپایی این نمایشگاه و حتی پاره کردن بنرهای تبلیغاتی این نمایشگاه اما با همت و همکاری اتاق اصناف موفق به برگزاری نمایشگاه ازدواج آسان در این شهرستان شدیم.

محمد رضایی بیان داشت: با وجود اینکه تمام مجوزهای لازم برای برپایی این نمایشگاه اخذ شده است، اما متأسفانه شهرداری خورزوق ۱۲ میلیون تومان بابت عوارض از این نمایشگاه مطالبه کرده است.

وی اظهارداشت: شهرداری خورزوق روزانه حدود ۱۵۰ بنر اطلاع رسانی را از سطح شهر برمی چیند و چندین بار هم این نمایشگاه را تهدید به پلمب کرده است.

دبیر اولین نمایشگاه ازدواج آسان و جهیزیه عروس اعلام کرد: نخستین نمایشگاه ازدواج آسان در شهرستان خورزوق با اخذ همه مجوز های لازم از نهادهای مرتبط به مدت یک هفته برپاست.

حامد محمدهاشمی مدیر اجرایی اولین نمایشگاه ازدواج آسان و جهیزیه عروس نیز در این افتتاحیه، گفت: زیرگروه های این نمایشگاه شامل لوازم خانگی بزرگ و کوچک، لوازم و ظروف آشپزخانه، لوستر، فرش ماشینی و تزئینات منزل است.

وی مهمترین هدف برگزاری این نمایشگاه را آماده سازی بستری برای خرید راحت تر محصولات تولید داخل برای تأمین جهیزیه عروس دانست و تاکید کرد: همه لوازم ارایه شده در این نمایشگاه ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف ویژه دارند و البته شرایط خرید اقساطی کالاها تا ۲۰ قسط نیز فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاهی ایده گستران و مدیر اجرایی اولین نمایشگاه ازدواج آسان و جهیزیه عروس اضافه کرد: تاکنون نظیر این نمایشگاه در سطح استان اصفهان برگزار نشده است.

وی تاکید کرد: عموم مردم برای بازدید از این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۲ شب به محل برگزاری نمایشگاه واقع در شهر خورزوق- شهرک سیمرغ مراجعه کنند.