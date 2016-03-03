آزمون کتبی طرح حافظان قرآن کریم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، افزون بر پنج هزار حافظ قرآن راه یافته به مرحله آزمون کتبی صبح پنجشنبه در سراسر استان خراسان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مسئول طرح تربیت حافظان قران کریم خراسان رضوی صبج امروز در حاشیه برپایی این آزمون به مهر گفت: آزمون شفاهی طرح تربیت حافظان قران کریم پیش از این در۲۸ شهرستان و در هشت رشته ترتیبی با حضور حافظان قرآن کریم از سراسر استان برگزار شد.

جعفر حسینی بیان کرد: از تعداد شش هزار و ۸۹۸ نفر شرکت کننده در آزمون شفاهی تعداد چهار هزار و ۷۲۳ نفر به مرحله بعدی و آزمون کتبی راه یافتند.

مسئول طرح تربیت حافظان قران کریم استان تصریح کرد: شهرستان های مشهد، نیشابور و سبزوار به ترتیب با ۱۶۰۰، ۵۷۸ و ۴۵۴ نفر بیشترین حافظ قرآن کریم را در آزمون کتبی دارند.

حسینی در ادامه گفت: نتایج آزمون کتبی اول فروردین ماه سال ۱۳۹۵ از طریق سایت اداره ‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی به نشانی razavi.oghaf.ir و پرتال طرح تربیت حافظان قرآنی منتشر و برای شرکت کنندگانی که حائز نمره ۷۰ در آزمون کتبی شوند‌ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ گواهینامه صادر می‌شود.

وی اظهار کرد: در طرح تربیت حافظان قرآن کریم در خراسان رضوی ۵۸۹ مربی در هشت رشته ترتیبی و سه رشته موضوعی فعالیت می کنند.