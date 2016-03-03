۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۰:۰۳

دی میستورا:

راه حل بحران سوریه حل و فصل سیاسی است نه آتش بس

نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه با شکننده خواندن اوضاع سوریه، حل و فصل سیاسی را راهکار بحران این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه در کنفرانسی مطبوعاتی با بیان اینکه اوضاع در سوریه شکننده است، گفت: درگیری در حماه، حمص، لاذقیه و دمشق همچنان ادامه دارد ولی به صورت مهارشده است.

دی میستورا همچنین خواستار باقی ماندن فشارها برای ارائه کمک های انسانی به سوریه شد. وی همچنین تصریح کرد که راهکار بحران سوریه حل و فصل سیاسی است نه آتش بس.

دی میستورا افزود: موفقیت ماموریت ما در توقف نقض موارد آتش بس در سوریه تضمین شده نیست اما به موفقیت هایی دست یافته ایم که برای سوری ها قابل لمس است. زمان آغاز مذاکرات صلح سوریه نهم مارس جاری است ولی احتمالا برخی از گروه‌ها در روزهای بعد به مذاکرات خواهند پیوست و موانع لجستیکی زیادی در این مسیر وجود دارد.

