ظرفیت و تهدیدهای فضای مجازی/بیکاری جوانان عامل اعتیاد به اینترنت

به گزارش خبرنگارمهر، دومین نشست کمیته دختران و بانوان حوزه مشاوران جوان با موضوع پتانسیل‌ها و تهدیدهای شبکه مجازی ظهر پنجشنبه برگزار شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان در این جلسه اظهار کرد: در همه جای دنیا فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی مهیاست و طبق آخرین آمار سه میلیارد کاربر اینترنت داریم که دو میلیارد در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند و از این آمار ۱.۶ میلیارد مربوط به شبکه‌های موبایلی است.

حسین مؤمنی افزود: تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی طی یک ساله گذشته ۲۳ درصد رشد داشته و تعداد ۳۱۳ میلیون نفر به کاربران اضافه شده است.

وی تصریح کرد: میانگین استفاده ازشبکه های مجازی در دنیا ۲.۴ ساعت است و این آمار در ایران اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست.

مؤمنی به معرفی انواع رسانه‌های اجتماعی پرداخت و گفت: وبلاگ‌ها، وبسایت های اجتماعی، میکرو بلاگ ها، سایت‌های اجتماعی - خبری، اشتراک عکس و ویدئو، شبکه‌های تخصصی، جوامع فلسفی، جوامع محتوا محور تنها جزئی از رسانه‌های اجتماعی هستند که کاربران از آن‌ها استفاده می‌کنند.

اتفاقاتی که طی ۶۰ ثانیه در فضای مجازی رخ می دهد

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان در مورد اینکه در ۶۰ ثانیه در فضای مجازی چه اتفاقاتی رخ می‌دهد، گفت: در این ۶۰ ثانیه برنامه‌های آیفون بیش از ۱۳ هزار بار دانلود می‌شوند، گوگل به ۶۹۴ هزارو ۴۴۵ سؤال پاسخ می‌دهد، بیش از یک هزار و ۷۰۰ فایرفاکس دانلود می‌شود، بیش از ۷۹ هزار پست در فسیبوک ارسال می‌شود، ۶۰۰ ویدئو در یوتیوب آپلود می‌شود و این موارد تنها جزئی از اتفاقاتی است که در این یک دقیقه رخ می‌دهد.

مؤمنی در رابطه با ویژگی‌ فضای مجازی گفت: کسب تجارب غیرممکن در دنیای واقعی، تنوع و تازگی، تسهیل و تسریع ارتباطات، کاهش مخاطرات محیط زیست، کاهش هزینه‌های ریالی زمانی و جسمی، تحصیل در رشته‌های دلخواه و گذران اوغات فراغت چند مورد از ویژگی‌های فضای مجازی است.

وی در ادامه به بیان تاثیرات منفی فضای مجازی پرداخت و گفت: شکل گیری هویت مجازی، گسترش مطالب غیرمستند و علمی، کاهش فعالیت‌های فرهنگی مانند کتابخوانی، بلوغ جنسی زودرس، ضعف بنیان خانواده، اعتیاد اینترنتی و زمینه‌های گسست نسلی از جمله تاثیرات منفی فضای مجازی است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با حجم بازار جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: سهم بخش فاوا از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲ حدود دو هزار و ۶۵۰ میلیارد یورو بوده است و پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۰ به پنج هزار میلیارد یورو برسد.

حسین مؤمنی در مورد سهم ایران از این رقم اظهار کرد: سهم ايران با توجه به اينكه يك درصد از جمعيت جهان را تشكيل می‌دهد، حداقل بايد يك درصد از بازار جهانی یعنی ۲۶.۵ میلیارد یورو باشد، يعنی رقمی حدود صد هزار ميليارد تومان.

وی تصریح کرد: اما در حال حاضر اين سهم حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان است كه عمده آن درآمد حاصل از فعاليت اپراتورهاي ارتباطی است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مثالی از کسب و کارهای جدید و ارزش پولی آنها زد و گفت: ارزش شرکت هواپیمایی تورکیش مربوط به کشور ترکیه با ۱۰۰ سال قدمت حدود ۸.۴ میلیارد دلار است اما ارزش شرکت واتس آپ با کمتر از یک دهه فعالیت ۱۹.۲ میلیارد دلار است.

۱۷ درصد دانشجویان ایران در حوزه برق و کامپیوتر تحصیل می کنند

مؤمنی افزود: کشور ایران با حدود ۸۰ میلیون جمعیت که ۴۰ درصد آن جوان است حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو دارد که ۱۷ درصد در حوزه برق و کامپیوتر تحصیل می‌کنند.

وی اظهار کرد: ایران بیشترین ضریب نفوذ موبایل را در منطقه با حدود ۱۱۰ درصد دارد که ضریب نفوذ تلفن همراه در استان گلستان ۵۳.۴ درصد است و حدود یک میلیون و ۷۰۰ گوشی موبایل در اختیار مردم استان قرار دارد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از عوامل گرایش جوانان به اینترنت و اعتیاد اینترنتی را بیکاری عنوان کرد و اظهار کرد: اگر جوانان به کاری اشتغال داشته باشند دیگر فرصتی برای استفاده از اینترنت ندارند.

مشاور استاندار گلستان در حوزه جوانان گفت: هدف حوزه مشاوران جوان استانداری افزایش مشارکت اجتماعی جوانان در حوزه‌های مختلف است.در بحث کمیته دختران و بانوان جوان هم ما به دنبال تشکیل شبکه‌ای از دختران و بانوان فعال و صاحب نظر در استان هستیم .

علی نصیبی افزود: تصمیم داریم تا زمینه تبادل اطلاعات و توانمند سازی جوانان انجام شود و زمینه‌های بازدید از مراکز و مؤسسات را فراهم خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: ما تصمیم داریم جلساتی این چنینی با موضوعات مختلف برگزار کنیم اما باید بدانیم فعالیت‌های اجتماعی دیر بازده است و اثر آن در گذر زمان مشخص می‌شود.

مشاور استاندار گلستان در حوزه جوانان اظهار کرد: رسالت حوزه مشاوران جوان مشاوره دادن است و کار عملیاتی و اجرایی در دستور کار خود نداریم بلکه نظرات را منتقل می‌کنیم تا زمینه کارهای عملیاتی فراهم شود.

سهیل رفیعی، محقق و پژوهشگر در این جلسه گفت: زمانی که اینترنت به زندگی ما وارد شد چون فرهنگ استفاده از آن برای ما جا افتاده نبود نوعی شک محسوب می‌شد.

رفیعی افزود: من با فیلترینگ از نوع هوشمند آن موافق هستم، اثر مخرب تلگرام از فیسبوک بیشتر است اما فیسبوک فیلتر شده است و برای تلگرام از فیلترینگ هوشمند استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه ما بحث حریم خصوصی را باب کردیم و دانسته یا نداشته عکس‌ها و اطلاعات شخصی خود را در فضای مجازی قرار دادیم واگر می‌خواهیم فرهنگ سازی کنیم باید به گونه‌ای باشد که ابتدا از خود شروع به فرهنگ سازی کنیم.

این پژوهشگر اظهار کرد: باید سعی کنیم برای فضای مجازی کمپین اخلاقی تشکیل دهیم مثل همان کاری که برای لطیفه‌های قومیتی به کار بردیم و امروزه شاهد آن هستیم که از این دست جُک ولطیفه ها ارسال نمی‌شود.

در این جلسه تعدادی از بانوان فعال به طرح مشکل پرداختند و نبود فرهنگ مناسب برای استفاده از شبکه‌های مجازی، خیانت آنلاین، لزوم تربیت کودکان و آشنایی آنها با فضای مجازی از سنین ابتدایی، فیلترینگ برخی سایت های علمی، بیکاری جوانان و ارتباط آن با اعتیاد اینترنتی را مطرح و به تبادل نظر گذاشتند.