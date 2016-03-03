حل مساله معیشت و اشتغال جوانان اولویت مهم نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر پاسدار محسن رضایی در مراسم یادواره سرداران، فرماندهان و ۵۴۰ شهید شهرستان صومعه سرا که عصر پنج شنبه در مصلای این شهر برگزار شد، اظهار کرد: خداوند در قرآن فرموده که تنها خریدار یک گروه خاص است و این گروه خاص همان شهدا هستند.

وی با اشاره به اینکه اگر شهادت طلبی از ایران محو شود چیزی از قرآن و اسلام باقی نمی ماند، گفت: شهادت طلبی رمز حیات بخش اسلام، مسلمانان و مومنان است.

سرلشکر رضایی استان گیلان و شهرستان صومعه سرا را دارای تاریخ بسیار پرافتخار در ایران و جهان اسلام عنوان و تصریح کرد: اولین علما تشیع از این منطقه برخاسته و دردفاع از ایران استان گیلان یکی از مناطق دفاعی مستحکم از مرزهای شمالی کشور محسوب می شد.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام به ۵۴۰ شید شهرستان صومعه سرا اشاره کرد و یادآورشد: با مطالعه زندگی این شهدا در می یابیم که هرکدام از آن ها چه در بعد اسلامی ایرانی و چه در بعد معرفت دینی پرآوازه بوده و هدف شان فراتر از ایران بوده است.

شهدا ضامن امنیت کشور

وی با بیان اینکه اگر شهدا نبودند امروز شاهد امنیت و پیشرفت در ایران نبودیم، اظهار کرد: خون شهدا کشور را نگه داشته وگرنه ایران نیز کشوری تکه پاره و نا امن بود که فقط اسمی از آن و اسلام باقی می ماند ولی امروز به برکت وجود این شهدا، آوازه اسلام و مقاومت اسلامی در سراسر جهان طنین انداز است.

سرلشکر رضایی ادامه داد: به برکت قطره قطره خون همین شهدا است که ده ها هزار جوانان ایرانی امروز برای دفاع از اسلام برخاسته و در کشورهای همانند سوریه، عراق و.... با دشمنان اسلام به جنگ می پردازنند.

وی به مشارکت ۹۰ درصدی مردم شهرستان صومعه سرا در انتخابات هفت اسفند نیز اشاره و خاطرنشان کرد: مشارکت بالای شما ریشه در همین شهادت طلبی و مقابله با هرگونه توطئه دشمن را دارد.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شرایط و اوضاع کشورهای منطقه و جنگ های عربستان با یمن، روسیه با ترکیه، تکفیری ها با سوریه و عراق و اوکراین، افزود: عده ای معتقد هستند که این جنگ ها زمینه ساز جنگ جهانی سوم است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ هیچ تحلیل گری نمی تواند پیش بینی درستی از این اوضاع ارائه دهد، گفت: خوشبختانه به برکت وجود همین شهدا کشور ما در امنیت کامل به سر می برد.

سرلشکر رضایی خاطرنشان کرد: شهدا اقتدار را به ما برگردانند و در همین جنگ بود که آن ها به اسلحه سازی، لشکرسازی، موشک سازی، فناوری نظامی و دانش دفاعی دست یافتند.

هوشیاری نسبت به توطئه های دشمنان

وی به خصومت عربستان عیله ایران در چند ماه گذشته به تحریک آمریکا اشاره و تأکید کرد: آن ها می خواستند با تحریک ایران ما را تحقیر یا وادار کنند تا عمل شتاب زده ای انجام دهیم.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دستگیری تکاوران آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تمامی نقشه های دشمن را نقش برآب کرد، تصریح کرد: بعد از این حرکت شجاعانه، بافکر و تدبیر دریادلان سپاه، عربستانی که شعار می داد همانند یک موش به لانه اش رفت.

وی در ادامه به شرایط بسیار مهم امروز کشور اشاره کرد و گفت: از یک طرف باید راه گذشته را ادامه داده و متوقف نشویم و از سوی دیگر باید نسبت به توطئه دشمنان هوشیارانه عمل کنیم.

توجه به اقتصاد و اشتغال جوانان، اولویت مهم نظام

سرلشکر رضایی ادامه داد: نیمه اول راه ما امنیت، دفاع و سیاست بود که با پیروزی انقلاب اسلامی بدست آوردیم و ایران تبدیل به یک کشور بزرگ و مهم در منطقه شد و نیمه دوم راه توجه به اقتصاد، صنعت، و اشتغال جوانان است.

وی یادآورشد: عده ای عادت کرده اند در همان نیمه راه بمانند در حالی که امروز باید توجه همگان به نیمه دوم راه باشد.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امنیت نظام جمهوری اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به دست آمده است، گفت: اگر کسی ادعا دارد باید در نیمه دوم راه تلاش کند.

به گفته این مسئول امروز مطالبه و انتظار خانواده های شهدا و مردم حل مسئله اقتصاد، صنعت و اشتغال بوده و از دولت و مجلس انتظار می رود که به نیمه دوم توجه داشته و آن را حل کنند.

سرلشکر رضایی با اشاره به اینکه حل مسئله اقتصاد در کشور بسیار با تأخیر همراه بوده است، گفت: سال ها پیش باید این موضوع حل و فصل می شد.

شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت ملی هستند

وی به شهدای مدافع حرم نیز اشاره کرد و یادآورشد: اگر جنگ در منطقه به نفع یکی از کشورهای سلطه طلب تمام شود به نفع ایران و امنیت ملی ما نبوده و به همین خاطر شهدای مدافع حرم شهدای دفاع از امنیت ملی کشور هستند.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر این موضوع، تصریح کرد: استانی که زمانی در ابریشم، چای و صید کیلکا معروف بوده شایسته نیست که امروز شاهد بیکاری این همه جوان باشد.

وی با بیان اینکه امروز باید هم در بعد امنیت ملی و هم در بعد اقتصادی تلاش کنیم، افزود: سیاسی حرف بزنیم ولی دعوا نکنیم زیرا وقت برای حل مشکل اقتصادی بسیار محدود است.

سرلشکر رضایی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز به جای روحیه جهادی و حماسی روحیه رفع تکلیف بر برخی از مسئولان نظام حاکم است.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: وقتی جوان گیلانی می تواند با نبوغ خود موجب آزادی نبل و الزهرا در سوریه شود پس با استعداد خود می تواند هم در اقتصاد هم کشاورزی و هم علم و فناوری حرفی برای گفتن داشته باشد.