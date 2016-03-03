به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و سیاه جامگان مشهد در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این دیدار را تیم استقلال با نتیجه دو بر یک به سود خود پایان داد.

* گل های این بازی را موسی کولی بالی (۲۶) و پیمان شیرزادی (۶۲) برای استقلال خوزستان و سعید واسعی (۷۸) برای سیاه جامگان وارد دروازه حریف کردند.

* این بازی را پیام حیدری با کمک سعید علی‌نژادیان و مهدی الوندی سوت زد و به فیلیپه برتولدو (استقلال خوزستان) و رضا شربتی، امیرحسین صدقی (سیاه‌جامگان) کارت زرد نشان داد.

* از این بازی تنها کمتر از دو هزار نفر دیدن کردند که با توجه به بازی های درخشان این فصل تیم استقلال خوزستان در این فصل و حتی صدرنشینی آن در چندین مقطع، این تعداد هوادار بسیار اندک هستند. این در حالی است که تماشاگران بدون خریداری بلیت از این مسابقه دیدن کردند و باشگاه استقلال خوزستان هزینه بلیت ورودی تماشاگران به استادیوم غدیر اهواز را پرداخت کرد.

* استقلال خوزستان در این بازی با ترکیب: فرناندو خسوس، دانیال ماهینی، محمد طیبی، موسی کولی بالی، پیمان شیرزادی، میثم دورقی، حکیم نصاری، فرشاد سالاروند (۷۲- امید سینگ)، حسن بیت سعید (۷۹- فرشاد جانفزا)، روح الله سیف اللهی و رحیم زهیوی (۸۳- فیلیپه برتولدو) با هدایت عبدالله ویسی بازی کرد.

* سیاه‌جامگان مشهد نیز در این بازی با ترکیب: محمد ناصری، سید میثم حسینی، رضا شربتی (۴۶- حمیدرضا علی‌عسکر)، امیرحسین صدقی، مصطفی احمدی، اولو کورده، سیدحسین کریمی، میلاد نوری، ایمان موسوی (۵۴- سعید واسعی)، بهروز افشار و غلامرضا عنایتی (۶۶- علیرضا نقی‌زاده) با هدایت فرهاد کاظمی در برابر حریف صف آرای کرد.

* عبدالله ویسی سرمربی موفق این فصل استقلال خوزستان که به دلیل انجام عمل جراحی در تمرینات چند روز اخیر تیمش حاضر نشده بود، امروز تیمش را همراهی کرد و روی نیمکت نشست.

* ایمان موسوی بازیکن سابق فولاد خوزستان پیش از تمرین قبل از بازی به سمت هواداران استقلال خوزستان رفت. امیرحسین صدقی، ایمان موسوی و میثم حسینی به سمت ویسی رفتند و از او رخصت گرفتند.

* غلامرضا عنایتی در اواسط نیمه دوم مصدوم شد و از زمین بیرون رفت. تماشاگران استقلال هنگام خروج عنایتی اقدام به تشویق این بازیکن کردند.

* آرش افشین بازیکن نیم فصل اول تیم ملوان انزلی که مذاکراتی با استقلال خوزستان داشته، از جمله تماشاگران این دیدار در استادیوم غدیر اهواز بود.

* تماشاگران خوزستانی حاضر در استادیوم غدیر پس از پیروزی تیم استقلال خوزستان اقدام به تشویق بازیکنان و مربیان این تیم کردند.

*مجید باقری نیا سرمربی تیم فولاد یزد برای دیدن بازی استقلال خوزستان تیم سابقش به ورزشگاه امده است.

* پیروزی تیم فوتبال استقلال خوزستان در این بازی را باید یک شش امتیازی برای فوتبال خوزستان قلمداد کرد چرا که از یک سو باعث بازگشت استقلال خوزستان به صدر جدول شد و از سوی دیگر مانع از خروج تیم سیاه‌جامگان از مثلث انتهای جدول شد. تیم سیاه‌جامگان در صورت پیروزی یا کسب تساوی در این مسابقه از مثلث انتهای جدول خارج می‌شد و فولاد خوزستان به رده چهاردهم جدول سقوط می‌کرد. شکست دادن تیم فرهاد کاظمی در واقع هم استقلال خوزستان را صدر جدول رساند و هم مانع از قرار گرفتن فولاد در مثلث انتهای جدول شد.

* باخت امروز پنجمین باخت نماینده فوتبال خراسان در سال ۹۴ مقابل تیم‌های خوزستانی بود. آنها از ابتدای سال جاری در لیگ دسته اول و لیگ برتر متحمل چهار باخت مقابل فولادنوین اهواز، استقلال اهواز، استقلال خوزستان و فولاد خوزستان شده بودند و امروز برای پنجمین بار در سال ۹۴ مغلوب یک تیم خوزستانی شدند.

* اولین گل استقلالی های خوزستان را موسی کولیبالی توانست روی توپ برگشتی ضربه ایستگاهی زهیوی به ثمر برساند. این اولین گل کولیبالی در لیگ پانزدهم برای تیم ویسی است، بازیکنی که در خط دفاع به همراه محمدطیبی بهترین خط دفاع لیگ برتر را نیز تشکیل داده است.

* افسران کمیته مبارزه با دوپینگ که در استادیوم غدیر اهواز حضور یافته بودند، در خاتمه این دیدار از چهار بازیکن تست دوپینگ گرفتند. حسن بیت‌سعید و محمد طیبی از استقلال خوزستان و بهروز افشار و مهدی مناری از تیم سیاه‌جامگان مشهد، نفراتی بودند که تست دوپینگ دادند.