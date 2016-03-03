سیاه جامگان هنوز شانس بقا دارد/ عنایتی گره گشای ما است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی شامگاه امروز پنج شنبه پس از شکست تیمش در برابر استقلال خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: مالکیت توپ در این بازی به صورت مساوی بین دو تیم توزیع شد ولی این موضوع تاثیری در نتیجه بازی نداشت و در نهایت استقلال خوزستان پیروز میدان شد.

وی افزود: ما در نیمه دوم می توانستیم گل های بیشتری به حریف بزنیم ولی واقعیت این است که تیم حریف به علت جوانی بسیار پرتحرک بود و بابت این تیم خوب به عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان تبریک می گویم.

کاظمی بیان کرد: به نظر من داوری در این بازی مشکل خاصی نداشت و به خوبی در این دیدار قضاوت خود را انجام داد.

سرمربی تیم فوتبال سیاه‌جامگان همچنین بیان کرد: همه این بازی را دیدند. ما حدود ۶ موقعیت تک به تک داشتیم ولی به خوبی از آنها استفاده نکردیم و من از عملکرد اغلب بازیکنان خود در این بازی رضایت دارم زیرا آنچه که از آنها خواستم انجام دادند و حتی چندین موقعت خوب گلزنی ایجاد کردند ولی به خوبی از آنها استفاده نشد.

کاظمی عنوان کرد: ما در این بازی روی دو ضربه ایستگاهی گل دریافت کردیم در حالیکه ما پیش بینی های لازم برای رخ ندادن این موضوع را انجام دادیم. به نظر من کسی فکر نمی کرد که ما در مقابل تیمی که در رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد تا اینگونه راحت بازی کنیم به همین دلیل عقیده دارم که بازیکنان من از جان مایه گذاشتند.

وی در خصوص اینکه تا چه اندازه به بقای تیم سیاه جامگان در لیگ برتر امیدوارم است نیز گفت: ما چهار بازی در خانه و چهار بازی در خارج از خانه داریم و این امر نشان می دهد ما هنوز شانس بقا در لیگ برتر را داریم ولی باید به خوبی از بازی های آینده امتیاز کسب کنیم.

کاظمی در خصوص اینکه سن بازیکنان تیم شما بسیار بالا است، اظهار کرد: در تیم ما بازیکن مسن وجود ندارد و تنها رضا عنایتی را داریم که آنقدر در آمادگی قرار دارد که هر تیمی آرزوی داشتن آن را دارد. او با این سن در واقع گره گشای تیم ما است.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و سیاه جامگان مشهد در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این دیدار را تیم استقلال با نتیجه دو بر یک به سود خود پایان داد.

گل های این بازی را موسی کولی بالی (۲۶) و پیمان شیرزادی (۶۲) برای استقلال خوزستان و سعید واسعی (۷۸) برای سیاه جامگان وارد دروازه حریف کردند.