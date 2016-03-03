۵۲ درصد تلفات حیات وحش بر اثر تصادفات جاده ای است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید خرازیان مقدم بر لزوم توجه اذهان عمومی به مقوله حیات وحش تاکید کرد و گفت: «معتقدیم حفاظت از حیات وحش بدون همکاری و کمک مردم امکان پذیر نیست و سازمان محیط زیستوظیفهدارد ارزش های متنوع گونه های جانوری و گیاهی را به مردم بشناساند.»

وی ادامه داد: «شاید در یکی دو دهه گذشته بیماری ها مسئله مهمی در حیات وحش نبوده ولی امروز بیماری هایی را شاهد هستیم که تلفات جبران ناپذیری به بار می آورد.»

مقدم پیشگیری از بیماری در حیات وحش را مقدم و درمان را غیر ممکن دانست و افزود: «بیماری طاعون توسط دام های اهلی که متاسفانه وارد نقاط تحت نظارت ما می شوند، وارد می شود و وقتی این بیماری وارد می شود حاصل دسترنج ۲۰ سال ما را بر باد می دهد.»

وی افزود: «هم اینک دفتر مشارکت های مردمی ما کاملا مستقل شده چون در خصوص مشارکت مردم اهمیت ویژه ای قائل هستیم و حفاظت بدون حضور مردم امکان پذیر نیست.»

مقدم با بیان اینکه ۵۲ درصد تلفات بر اثر تصادفات جاده ای بوده است، گفت: «این آمارها تکان دهنده است و از مردم خواهش می کنم بدانند محیط زیست متعلق به ماست.»

همچنین رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهرانبا اشاره به مرگ و میر حیات وحش در پارک ملی خجیر اظهار کرد: «با توجه به نمونه های ارسال شده برای اداره کل دامپزشکی تهران و علایم و آثار برداشت شده، تلف شدن این حیوانات را به طاعون نشخوار کنندگان کوچک نسبت دادند که خاستگاه آن افریقا است.»

محمد کرمی با اشاره به تلف شدن ۶۰ رأس کل و بز و قوچ و میش بر اثر این بیماری گفت: «مهم ترین مسئله آموزش و اطلاعات عمومی مردم است ولی بسیاری از مشکلات شهری، ناشی از فعالیت هایی خارج از نقاط شهرهاست.»