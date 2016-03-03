کسب اولین پیروزی در بازی های خانگی نیم فصل دوم یک موفقیت بود

به گزراش خبرنگار مهر، سید سیروس پورموسوی شامگاه امروز پنج شنبه پس از پیروزی تیمش در برابر سیاه جامگان مشهد در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: واقعیت این است که در این دیدار خانگی، بازی بسیار سختی را پشت سرگذاشتیم ولی در نهایت موفق به کسب سه امتیاز این بازی شدیم.

وی افزود: البته بازیکنان تیم سیاه جامگان به خصوص در نیمه دوم بسیار با انگیزه بازی کردند و برای جبران نتیجه شکست تلاش فراوانی از خود نشان دادند. سرمربی سیاه جامگان نیز تعویض هایی انجام داد که به خوبی بر بازی مسلط شدند و آنها بازی مستقیم را در دستور کار خود قرار دادند.

پورموسوی همچنین در خصوص دریافت گل در این بازی نیز گفت: بازیکنان ما در جمع کردن توپ های سوم خوب عمل نکردند و این امر منجر به دریافت گل از سوی ما شد. مهمترین نکته این بازی این بود که این نتیجه، اولین پیروزی خانگی ما در نیم فصل دوم است و این به نظر من استرس ما را در ادامه بازی های خانگی که همه آنها برای ما بسیار حیاتی است، کاهش می دهد.

مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان ادامه داد: بازیکنان ما البته در این دیدار آنچه را که کادرفنی از آنها خواسته بودند را به خوبی در زمین بازی پیاده کرده بودند تا در نهایت به کسب سه امتیاز شیرین این بازی نائل آمدیم.

پورموسوی همچنین گفت: در حملاتی که تیم سیاه جامگان مشهد انجام دادند بازیکنان ما به خوبی عمل نکردند و این امر باعث شد در مقطعی از بازی چندین فرصت مسلم نصیب بازیکنان حریف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و دوم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و سیاه جامگان مشهد در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این دیدار را تیم استقلال با نتیجه دو بر یک به سود خود پایان داد.

گل های این بازی را موسی کولی بالی (۲۶) و پیمان شیرزادی (۶۲) برای استقلال خوزستان و سعید واسعی (۷۸) برای سیاه جامگان وارد دروازه حریف کردند.