تیم نفت آبادان به نيمه نهايی صعود كرد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز دوم مرحله پلی آف مسابقات بسكتبال ليگ برتر باشگاه‌های كشور امروز تيم نفت آبادان در ديدار خانگي برابر شهرداری گرگان به برتري ٧٨ بر ٧٧ دست يافت.

اين چهارمين برد نفت در اين فصل از مسابقات برابر گرگانی ها بود. آبادانی ها كه دو برد خود را در مرحله مقدماتی به دست آورده بودند با كسب برد امروز به عنوان سومين تيم به مرحله نيمه نهايی راه يافتند.

در مرحله نيمه نهايی مسابقات بسكتبال ليگ برتر باشگاه های كشور نفت آبادان به مصاف شيميدر می رود اما حريف پتروشيمی ديگر تيم حاضر در اين مرحله مسابقات هنوز مشخص نيست.

امروز ديگر ديدار روز دوم مرحله پلی آف ميان دو تيم دانشگاه آزاد و شهرداری اراك برگزار شد. در اين بازی اراكی های ميزبان با نتيجه ٨٥ بر ٨٦ متحمل شكست شدند. اين دومين برد شاگردان مصطفی هاشمي برابر اراكی ها در اين فصل از مسابقات بود در حاليكه شهرداری اراك با سه بردی كه در مرحله گروهی مسابقات كسب كرده همچنان پيش است. در هر صورت ديدار ششم ميان دو تيم دانشگاه آزاد و شهرداری اراك تعيين كننده چهارمين تيم نيمه نهايی خواهد بود. البته در صورت برد دانشگاه آزاد در ديدار ششم كار به ديدار هفتم كشيده می شود.