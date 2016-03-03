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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۰۹

با تصویب شورای شهر کرمانشاه؛

کرایه اتوبوس‌های درون شهری کرمانشاه افزایش می‌یابد

کرایه اتوبوس‌های درون شهری کرمانشاه افزایش می‌یابد

کرمانشاه- با تصویب شورای شهر کرمانشاه کرایه اتوبوس‌های درون شهری از سال ۹۵ افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنجشنبه در دویست و پانزدهمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر کرمانشاه نامه‌ای با موضوع درخواست برای افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌های درون شهری در این نشست بررسی و با موافقت اکثریت اعضا افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌ها در کرمانشاه تصویب شد.

عضو شورای شهر کرمانشاه در این خصوص گفت: از ۲ سال گذشته تاکنون نرخ کرایه اتوبوس‌ها در کرمانشاه تغییر نداشته است.

به گفته اعضا نرخ کرایه اتوبوس در کرمانشاه نسبت به دیگر استان‌ها پایین است و این مسئله اعتراض سازمان اتوبوسرانی و راندگان اتوبوس‌های درون شهری را به همراه داشته است.

با موافقت اعضا افزایش نرخ کرایه اتوبوس در کرمانشاه تصویب و از سال جدید اجرایی خواهد شد.

بر این اساس مقرر شد کرایه اتوبوس‌های خطوطی که تاکنون ۲۰۰۰ ریال بوده  با شروع سال جدید به ۳۰۰۰ ریال افزایش می‌یابد و نیز کرایه اتوبوس‌های درون شهری در خطوط با نرخ ۳۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰ ریال افزایش می‌یابد.

این افزایش قیمت کرایه اتوبوس‌های درون شهری کرمانشاه در پی درخواست شهرداری و سازمان اتوبوسرانی و با تصویب شورای شهر کرمانشاه صورت گرفت.

در ادامه نشست اما سید حجت‌الله موسوی اجاق عنوان کرد که نوع پرداخت پاداش پرسنل شهرداری ناعادلانه و غیرمنطقی است و لذا باید شیوه نامه پرداخت تعیین و در نشست بعدی مصوب شود.

غلامرضا باقری در این خصوص افزود: پرداخت نقدی پاداش به پرسنل شهرداری تخلف است و لذا باید به حساب فرد واریز شود.

ادامه نشست اما به درخواست حجت الله موسوی اجاق به صورت غیرعلنی برگزار شد.

کد مطلب 3571955

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