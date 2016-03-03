حکم پیمانی ۳.۵ هزار مربی حق التدرسی فنی و حرفه ای صادر می شود

علی فروزش در حاشیه بازدید خود از مرکز فنی و حرفه ای خرمشهر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصلی ترین بحث ما، جذب مربیان حق التدریسی فنی و حرفه ای است که آزمونشان در سال۹۴ برگزار و مصاحبه و گزینش اکثر آنها انجام شده است و بنا است که در نیمه دوم اسفند جاری بحث گزینش و جذب آنها انجام شود.

وی، اولویت صدرو حکم پرسنلی را بر اساس سابقه کاری اعلام کرد و گفت: بحث صدور حکم پرسنلی بر اساس سابقه اولویت بندی می شود و احکام پرسنلی بنا بر اولویت سوابق صادر خواهد شد و مربیان حق التدریس ما به شکل پیمانی ادامه همکاری خواهند داد.

مدیرکل امور اداری و منابع انسانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای خبر از پیمانی کردن چهار هزار و ۸۷۶ مربی حق التدریسی در سراسر کشور را داد و عنوان کرد: حکم این تعداد طی چند مرحله صادر خواهد شد که در مرحله نخست، سه هزار و ۴۵۹ هزار نفر پس از طی کردن مراحل تائید گزینش صادر می شود.

وی با بیان اینکه وضعیت بخش اعظمی از مربیان حق التدریس در نیمه دوم ماه جاری روشن خواهد شد، سهمیه خوزستان را از این تعداد نیرو حدود ۲۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: پیش بینی شده است که در سال آینده برنامه های بازآموزی و بدو خدمت پیش از آغاز کار برای این نیروها اجرایی شود.

تقاضا محوری رویکرد سال ۹۵ فنی و حرفه ای

فروزش در ادامه رویکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال جدید را آموزش بر اساس تقاضا محوری خواند و توضیح داد: سازمان فنی و حرفه ای در صدد است که آموزش هایی ارائه کند که در راستای اشتغال تعریف شده باشند و بتواند بر خلاف روال سابق که عرضه محوری بوده در راستا تقاضا محوری گام بردارد.

وی ادامه داد: در سال آینده بر اساس تقاضای صنوف و صنایع مختلف برنامه ریزی صورت خواهد گرفت و در تلاش هستیم که با ایجاد اشتغال های کوچک، بتوانیم بازار کار ایجاد کنیم.

مدیرکل امور اداری و منابع انسانی و دبیر کمیته راهبردی آموزش و توانمندسازی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همچنین بر توجه این سازمان به شرایط جغرافیایی و منطقه ای خاص استان ها از جمله استان ها و شهرهای ساحلی تاکید کرد و افزود: تاکنون رشته های مختلفی در ارتباط با بحث های آبی از جمله جوشکاری در آب و غواصی برای استان خوزستان برنامه ریزی شده است و نگاه ما به این رشته ها به شکل ویژه خواهد بود.

وی با بیان اینکه بر اساس تقاضا محوری در استان خوزستان می توان طرح های مختلفی در بحث دریا، کشاوری و شیلات اجرا کرد، آمادگی کامل فنی و حرفه ای را برای تربیت نیروهای مهارتی در این زمینه ها را اعلام کرد.