کاروانهای فنی و حرفه ای آماده پیوستن به راهیان نور هستند

عل فروزش در گفتکو با خبرنگار مهر به سفر خود به خرمشهر اشاره و بازدید از امکانات و زیرساخت های فراهم شده برای میزبانی راهیان نور را هدف خود از این سفر برشمرد و گفت: سازمان فنی و حرفه ای نیز همانند سایر دستگاه ها و سازمان ها با توجه به اعتقاد خود به بحث معنوی راهیان نور و تاثیرگذاری آنها در زنده نگه داشتن خاطره دفاع مقدس، در این راستا برنامه هایی دارد.

وی، خرمشهر را محل اسکان کاروان های راهیان نور مجموعه فنی و حرفه ای کشور اعلام و اظهار کرد: طی هشت دوره از نیمه دوم اسفند ماه جاری تا اواخر فروردین سال آینده در حدود ۳۵۰ نفر در هر دوره و در مجموع حدود دو هزار نفر از همکاران ما در مجموعه فنی و حرفه ای در قالب کاروان های راهیان نور از مناطق عملیاتی دیدن می کنند و در خرمشهر اسکان داده خواهند شد.

مدیرکل امور اداری و منابع انسانی و دبیرکمیته راهبردی آموزش و توانمندسازی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه طی بازدید خود، برآوردی از مشکلات و نیازمندی های قرارگاه اسکان راهیان نور در خرمشهر انجام شده است، آمادگی کامل سازمان فنی و حرفه ای برای فراهم سازی امکانات و تامین تمام هزینه ها و نیازمندی های کاروان های راهیان نور را اعلام کرد.