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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۷:۳۱

کاروانهای فنی و حرفه ای آماده پیوستن به راهیان نور هستند

کاروانهای فنی و حرفه ای آماده پیوستن به راهیان نور هستند

خرمشهر - مدیرکل امور اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از آماده شدن شرایط اعزام دو هزار نفر در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی خبر داد.

عل فروزش در گفتکو با خبرنگار مهر به سفر خود به خرمشهر اشاره و بازدید از امکانات و زیرساخت های فراهم شده برای میزبانی راهیان نور را هدف خود از این سفر برشمرد و گفت: سازمان فنی و حرفه ای نیز همانند سایر دستگاه ها و سازمان ها با توجه به اعتقاد خود به بحث معنوی راهیان نور و تاثیرگذاری آنها در زنده نگه داشتن خاطره دفاع مقدس، در این راستا برنامه هایی دارد.

وی، خرمشهر را محل اسکان کاروان های راهیان نور مجموعه فنی و حرفه ای کشور اعلام و اظهار کرد: طی هشت دوره از نیمه دوم اسفند ماه جاری تا اواخر فروردین سال آینده در حدود ۳۵۰  نفر در هر دوره و در مجموع حدود دو هزار نفر از همکاران ما در مجموعه فنی و حرفه ای در قالب کاروان های راهیان نور از مناطق عملیاتی دیدن می کنند و در خرمشهر اسکان داده خواهند شد.

مدیرکل امور اداری و منابع انسانی و دبیرکمیته راهبردی آموزش و توانمندسازی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه طی بازدید خود، برآوردی از مشکلات و نیازمندی های قرارگاه اسکان راهیان نور در خرمشهر انجام شده است، آمادگی کامل سازمان فنی و حرفه ای برای فراهم سازی امکانات و تامین تمام هزینه ها و نیازمندی های کاروان های راهیان نور را اعلام کرد.

کد مطلب 3571961

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