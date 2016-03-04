مسئولان به خانواده شهدای مدافع حرم توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی شامگاه پنج شنبه در آیین گرامیداشت شهید مهدی ثامنی راد از شهدای مدافع حرم در مسجد مهدیه کارخانه قند ورامین با تجلیل از مردم این منطقه اظهار داشت: ورامین در ۱۵ خرداد سال ۴۲ نقش مهمی را ایفا کرد و باید مردم این دیار به این موضوع ببالند.

تئوریسین مسائل سیاسی افزود: مردم ورامین باید قدر بدانند و به خود ببالند که از این خطه برای دفاع از کشور و حریم اهل بیت عصمت و طهارت، جوانان و مردانی رفتند و انشالله ورامین مانند نوری در ایران درخشان خواهد بود.

وی شهادت را یک افتخار بزرگ دانست و ادامه داد: شهادت یک افتخار بزرگ بوده و این خیلی اهمیت دارد که یک فرد، تمام فکر و اندیشه اش شهادت بوده و در این راه از تمامی هستی خود و بچه هایش بگذرد.

کارشناس مسائل سیاسی اضافه کرد: شهیدان حق ویژه ای بر گردن همه ما دارند و مردم ایران باید به احترام خون شهدای اسلام و انقلاب، جهاد کنند و این امر با احیای امر به معروف و نهی از منکر محقق خواهد شد.

عباسی با تجلیل از شهید ثامنی راد و شهدای انقلاب اسلامی یادآور شد: شهدای مدافع حرم نظیر شهید مهدی ثامنی راد برای خواسته خود به جهاد نرفتند، بلکه دفاع از خاک ایران زمینه حضور و حماسه آفرینی آنان را در نبرد با دشمنان فراهم ساخت.

وی ارزش جهاد شهدای مدافع حرم را یادآور شد و گفت: مدافعان حرم در سوریه بسیار مظلومانه به شهادت می رسند و به فرموده مقام معظم رهبری اگر این افراد نبودند، باید ما در مرز ایران به جنگ پرداخته و کشته می دادیم، به همین خاطر این شهیدان برای ما ارزشمند هستند.

عباسی تأکید کرد: مسئولان کشور به جای اینکه به فکر اقتصاد، پول، انتخابات و غیره باشند، باید کمی به فکر شهدای مدافع حرم و خانواده های آنان باشند، چون اگر این شهیدان نبودند، الان همه ما دچار دغدغه کشور بودیم.