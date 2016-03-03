درخشش گلف بازان گلستانی در مسابقات وودبال کشور

فرهاد بایلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دوره مسابقات وودبال قهرمانی كشور در دو بخش آقايان و بانوان با حضور تیم هایی از استان های آذربایجان شرقی، سمنان، فارس، گیلان، همدان، کرمان، کرمانشاه، تهران، گلستان و قم به مدت سه روز از ۱۰ الی ۱۲ اسفند در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد.

بایلری با بیان اینکه تیم گلستان برای نخستین بار در این مسابقات شرکت کرده بود، افزود: در این رقابت ها تیم پسران استان به مقام قهرمانی و تیم دختران به مقام نایب قهرمانی دست یافتند.

وی از شرکت چهار پسر و چهار دختر گلف باز در این رقابت ها خبر داد و گفت: شهرام عسگری و حبيب الله قزنچايی از استان گلستان در رده انفرادی پسران به ترتیب قهرمان و سوم شدند و سیما جمال در بخش بانوان نایب قهرمان شد.

به گفته وی، آموزش وودبال در استان برای اولین بار سال گذشته در گرگان با حضور مربی اعزامی از طرف فدراسیون برگزار شد.

رئیس هیئت گلف گلستان خاطرنشان کرد: در اولین کارگاه آموزش گلف که در سال ۸۸ با حضور رییس و دبیر فدراسیون جهانی وودبال برگزار شد من به عنوان نماینده استان حضور داشتم اما از آن سال به بعد به دلیل کمبود امکانات، امکان اعزام تیم فراهم نشد.

گفتنی است؛ ورزش «وودبال» در زمینی حداقل به ابعاد ۷۰۰ مترمربع با تعبیه ۱۲ دروازه به عنوان ۱۲ میدان بازی انجام می‌شود. طول زمین‌های وودبال از ۳۰ تا ۱۵۰ متر بوده و عرض آن از ۳ تا ۱۰ متر متغیر است.