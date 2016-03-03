پاکسازی شهر کرمانشاه طی روزهای ۲۷ و ۲۸اسفند برای استقبال از نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، افشار عبدی در دومین جلسه ستاد خدکات سفر استان کرمانشاه «ویژه نوروز» که عصر امروز پنجشنبه در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: تهیه ۱۰۰ المان شهری در کرمانشاه برای ایام نوروز انجام شده و برنامه‌ ریزی‌های لازم برای آماده سازی شهر صورت گرفته است.

وی خرید مقدار فراوان گل برای تزئین شهر در ایام نوروز، رنگ آمیزی جداول، آسفالت معابر را از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای ایام نوروز در کرمانشاه بیان و اظهار کرد: پارک‌های شرقی و غربی طاقبستان و پارک شبدیز برای اسکان مهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است.

عبدی همچنین پاکسازی شهر از وجود زباله طی روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفند را از دستور کارهای شهرداری کرمانشاه برای استقبال از نوروز عنوان و بیان کرد: ۱۵۰۰ نفر از نیروهای شهرداری برای پاکسازی شهر بسیج می‌شوند.

این مسئول بیان کرد: در ایام نوروز ۸ نقطه شهر شامل میدان وزیری روبرو پل آبشوران، میدان کیهانشهر، ۲۰ متری اول پردیس، بلوار صیاد شیرازی، میدان نیایش، میدان رسالت، پارکینگ جنب پاساژ ارگ و بازارچه میلاد برای فعالیت دستفروشان جانمایی شده است و هفته آینده نیز ۵۰ عدد تابلو نصب می‌شود.

عبدی همچنین بیان کرد: برپایی سفره نوروزی در میدان امام حسین(ع)، میدان آزادگان و میدان امام خمینی(ره)، پخش اذان در پارک‌ها از دیگر دستورکارهای ما است.

نماینده صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این نشست از استقرار ۱۰۲ بازرس این سازمان در ایام نوروز برای رصد و کنترل و نظارت خبر داد.