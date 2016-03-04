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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

وزیر علوم عنوان کرد:

درمان نیمی از ناشنوایان با کاشت حلزون شنوایی

درمان نیمی از ناشنوایان با کاشت حلزون شنوایی

وزیر علوم با بیان ا ینکه ایران در حوزه کاشت حلزون شنوایی جزء کشورهای پیشرو بوده است، گفت: حدود ۲۵ سال است که درمان ناشنوایی با کاشت حلزون انجام می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی، در مراسم اختتامیه  هفته آگاهی از مغز که عصر دیروز در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، عنوان کرد: در دهه اخیر، به مغز و کار کرد آن توجه زیادی شده است به طوریکه همه کشورها هفته جهانی مغز را بر پا کرده اند تا با مغز و عملکرد  آن،  آشنایی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه وزوز گوش و انعطاف پذیری عصبی زمانی در یک فرد به وجود می آید که بدون هیچ منبعی فرد صداهای خارجی را احساس می کند، افزود: ۸۰ درصد انسان ها ، وزوزگوش را احساس می کنند. این صداهای خارجی از مغز در گوش ایجاد می شود.

فرهادی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ میلیون نفر در دنیا کم شنوا یا ناشنوا هستند، گفت: ناشنوایی یک معلولیت خاموش به شمار میرود در حالی که تعداد این افراد در حال افزایش است.

به گفته وی، اکنون با کاشت حلزون شنوایی و توانبخشی عصبی می توان مشکل نیمی از ناشنوایان را از بین برد. ۱۲ تا ۲۴ ماهگی بهترین زمان برای این کار است تا فرد بتواند یادگیری را فرا گرفته و زندگی تقریبا طبیعی را بگذراند.

فرهادی با تاکید بر اینکه ما در کاشت حلزون جزء کشورهای پیشرو بودیم، افزود: کاشت حلزون شنوایی در کشور از ۲۵ سال پیش انجام می گیرد ولی ما امیدواریم که در آینده بتوانیم به صورت کامل این سیستم را بسازیم.

وی افزود: مغز با نداشتن حتی یک نیمکره می تواند خودش را جبران کند و این نشان می دهد که مغز، اندام انعطاف پذیر بدن به شمار می رود.

به گفته وزیر علوم، علوم اعصاب یک علم بین رشته ای است و روز به روز مطالعات در این حوزه افزایش پیدا می کند.

وی گفت: علوم مختلف با تداخل با یکدیگر می توانند بسیاری از مشکلات انسان را بر طرف کنند.

در پایان این مراسم، از ۳ دانشجوی فعال در زمینه علوم شناختی و ۴ دانش آموز برگزیده که در مسابقه مغز و شناخت شرکت کرده بودند توسط وزیر علوم، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و معاون وزیر آموزش و پرورش تقدیر شد.

کد مطلب 3571978

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