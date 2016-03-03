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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۴۹

محمد رضا صفی خانی:

فاز یک کارخانه لاستیک‌سازی لرستان به‌زودی اجرا می‌شود

فاز یک کارخانه لاستیک‌سازی لرستان به‌زودی اجرا می‌شود

خرم آباد - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از آغاز عملیات اجرایی فاز یک کارخانه لاستیک سازی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی شامگاه پنج شنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر هیئت دولت به لرستان اظهار داشت: یکی از مصوبات سفر هیئت دولت به استان اجرای کارخانه لاستیک سازی بوده است.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی عملیات اجرایی فاز یک این کارخانه آغاز می شود عنوان کرد: هم اکنون برنامه ریزی برای آغاز فاز یک این کارخانه در قالب تجهیز کارگاه، تهیه نقشه های آن و ... در حال انجام بوده و پیمانکار آن نیز انتخاب شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به ایجاد زیرساخت برق برای فاز نخست کارخانه لاستیک سازی استان بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته فاز یک این کارخانه طی ۱۰ روز آینده آغاز می شود.

صفی خانی همچنین به اجرای کارخانه سنگ مدرن در لرستان اشاره کرد و گفت: این کارخانه نیز یکی از مصوبات سفر هیئت دولت به استان بوده و در قالب دو طرح تولید آهک اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای احداث این کارخانه دو منطقه دارای معدن سنگ در شهرستانهای خرم آباد و پلدختر در نظر گرفته شده است عنوان کرد: این مناطق به سرمایه گذار کارخانه سنگ مدرن ارائه شده و قرار است یکی از این مناطق را برای سرمایه گذاری انتخاب کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان مجموع سرمایه گذاری این کارخانه سنگ مدرن را ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

کد مطلب 3571979

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