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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱:۳۷

مجلس نمایندگان آمریکا خواستار شد؛

تشکیل دادگاه بین المللی در مورد جنایت های جنگی در سوریه

تشکیل دادگاه بین المللی در مورد جنایت های جنگی در سوریه

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب مصوبه ای اوباما را به درخواست از سازمان ملل برای تشکیل دادگاه بین المللی مختص جنایت های جنگی سوریه موظف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مجلس نمایندگان آمریکا در مصوبه خود، دولت بشار اسد رییس جمهوری سوریه و متحدانش را به ارتکاب جنایت جنگی علیه شهروندان این کشور متهم کرد.

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از اوباما خواست که از «سامانتا پاور» نماینده دائم واشنگتن در سازمان ملل بخواهد از تشکیل دادگاه ویژه محاکمه متهمان به ارتکاب جنایت های جنگی و ضد بشری در سوریه حمایت کند.

این کمیته مدعی است، دولت سوریه در جنایت شکنجه در سطح گسترده دست دارد و از گرسنه نگه داشتن به عنوان یک سلاح در جنگ و کشتار غیر نظامیان استفاده کرده است.

مجلس نمایندگان همچنین خواهان محکوم کردن جنایت های گروه تکفیری-تروریستی داعش علیه مسیحیان، ایزدی ها، اقلیت های نژادی و دینی دیگر به عنوان جنایت جنگی و ضد بشری شد.

این مصوبه در حالی توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب می شود که از تاریخ ۲۷ فوریه، آتش بس میان دولت سوریه و گروه های مسلح که بعد از مذاکره آمریکا و روسیه و حمایت سازمان ملل حاصل شد، اجرایی شده است.

کد مطلب 3571980

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