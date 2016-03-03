به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی شامگاه پنج شنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر هئیت دولت به لرستان اظهار داشت: تا کنونت ۵۰ درصد اعتبارات حوزه راه سفر هیئت دولت به استان محقق شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع در سفر هیئت دولت به لرستان ۲۷۵ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های چهارخطه استان اختصاص یافت گفت: از این میزان طی سال گذشته ۳۲.۵ میلیارد تومان و طی امسال نیز ۳۸ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان بیان داشت: در مجموع ۵۰ درصد اعتبارات پروژه های حوزه راه لرستان سفر هیئت دولت به استان محقق شده است.

ملکی در بخش دیگر از سخنان خود بیان داشت: همچنین طی امسال ۲۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ و همچنین ۵۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات اسناد خزانه اسلامی برای پروژه های راهسازی استان لرستان اختصاص یافته است.