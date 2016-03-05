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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۵

در یک شرکت دانش بنیان؛

قفل ضد سرقت ریموتی برای کرکره برقی تولید شد

قفل ضد سرقت ریموتی برای کرکره برقی تولید شد

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت قفل ضد سرقت ریموتی برای کرکره برقی شدند.

غلامرضا فتحی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان گیلان مستقر در شهر صنعتی انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما در این شرکت انواع قفل های ضد سرقت را طراحی کرده و به تولید می رسانیم.

وی افزود: کرکره های برقی قفل ندارند و به راحتی با دست بالا رفته و باز می شوند که همین موضوع باعث سرقت می شود؛ به همین دلیل در صدد آمدیم تا برای اولین بار در دنیا و ایران قفل هایی را برای کرکره های برقی طراحی کنیم.

فتحی با بیان اینکه این قفل ضد سرقت برای کرکره برقی تمام اتوماتیک است، گفت: با استفاده از این قفل ها می توان علاوه بر بالا و پایین بردن کرکره، از سرقت جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه این قفل از بالا رفتن کرکره برقی توسط سارقین جلوگیری می کند، اظهار داشت: همچنین این قفل ضد سرقت از تکثیر ریموت اضافی توسط افراد ناشناس جلوگیری خواهد کرد.

به گفته وی، اکنون این قفل های ضد سرقت در حال تولید هستند.

کد مطلب 3571983

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