قفل ضد سرقت ریموتی برای کرکره برقی تولید شد

غلامرضا فتحی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان گیلان مستقر در شهر صنعتی انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما در این شرکت انواع قفل های ضد سرقت را طراحی کرده و به تولید می رسانیم.

وی افزود: کرکره های برقی قفل ندارند و به راحتی با دست بالا رفته و باز می شوند که همین موضوع باعث سرقت می شود؛ به همین دلیل در صدد آمدیم تا برای اولین بار در دنیا و ایران قفل هایی را برای کرکره های برقی طراحی کنیم.

فتحی با بیان اینکه این قفل ضد سرقت برای کرکره برقی تمام اتوماتیک است، گفت: با استفاده از این قفل ها می توان علاوه بر بالا و پایین بردن کرکره، از سرقت جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه این قفل از بالا رفتن کرکره برقی توسط سارقین جلوگیری می کند، اظهار داشت: همچنین این قفل ضد سرقت از تکثیر ریموت اضافی توسط افراد ناشناس جلوگیری خواهد کرد.

به گفته وی، اکنون این قفل های ضد سرقت در حال تولید هستند.