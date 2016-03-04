محسن آزادی در گفت گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه طرح اقتصاد مقاومتی توانسته در توسعه و رونق اقتصادی استان و به ویژه کشور موثر واقع شود، اظهار داشت: از سال ۹۱ در عرصه پرورش ماهی فعالیت دارم و نیز فارغ التحصیل رشته مهندسی برق هستم.

وی خطاب به افراد علاقمند به این حرفه بر اهمیت تلاش و پشتکار تاکید کرد و گفت: کارآفرینان باید از سودآوری کم در مراحل ابتدایی نا امید نشوند بلکه با طی کردن مراحل آموزشی و استفاده از تجارب افراد متخصص در این عرصه به فعالیت بپردازند.

این کارآفرین برتر کرمانشاه خاطر نشان کرد: با مساعدت سازمان بسیج سازندگی موفق به کسب تسهیلاتی بالغ بر ۳۰ میلیون از بانک مهر اقتصاد شده و از سوی سازمان شیلات استان نیز مکانی در شهرستان قصرشیرین برای ادامه و گسترش فعالیت تولیدی در اختیار گرفته است.

آزادی در ادامه گفت: در چشم انداز این طرح اقتصادی بیش از ۵۰۰ هکتار زمین مفید در محل قصر شیرین و مرز خسروی لحاظ شده است که توانستم در ۱۰ هکتار از این اراضی به پرورش ماهی بپردازم.

وی با ابراز امیدواری از سود دهی مناسب این عرصه تولیدی در استان، تصریح کرد: این طرح از ورود کالای قاچاق به استان از مرز جلوگیری به عمل آورده و به نوعی موجبات امنیت را نیز با احداث اماکن تولیدی محصولات آبزیان فراهم کرده است.

آزادی یادآور شد: در حال حاضر ۵۵ مزرعه پرورش ماهی گرمابی در منطقه قصر شیرین با بیش از صدها کارگر فعالیت دارد.

این کارآفرین برتر کرمانشاه گفت: سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی را برای فعالیت در این عرصه به همراه داشته و پس از گرفتن تسهیلات از بسیج سازندگی استان کرمانشاه توانسته است برای ۲ نفر اشتغالزایی در عرصه پرورش ماهی ایجاد کند.

آزادی با اشاره به اینکه تولید ماهی در هر هکتار حدود ۲.۵ تن در سال است، افزود: در هر هکتار ۲ هزار و ۵۰۰ ماهی در داخل حوضچه ها ریخته می شود که از این میزان ۳۵ درصد ماهی کپور و ۱۵ درصد ماهی آم ور و ۳۵ تا ۴۰ درصد ماهی فیتوفاگ و ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز بیگهد از نوع ماهی گرمابی پرورشی را شامل می شود.

وی با اشاره به انجام ارتقاء مکانیزاسیوم در استخرهای پرورش ماهی بیان کرد: با هوا دهی به استخرهای پرورش ماهی می توان تولید آبزیان را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

آزادی در ادامه بیان داشت: در این ۱۰ هکتار ۲۵ هزار ماهی پرورش داده می شود که از مجموع هر ۴ نوع ماهی می توان سالی ۲۰ تا ۲۵ تن ماهی برداشت کرده و حتی بیش از ۳۵ میلیون تومان در سال درآمد کسب شود.

این کارآفرین برتر کرمانشاهی خودکفایی تا رسیدن به مرحله توسعه اقتصادی را از تاکیدات مقام معظم رهبری دانست و اظهار داشت: طرح اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی را برای تحقق اهداف دست یابی به رونق فراهم کرده است به شرط می توانیم در عرصه گسترده اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشیم که مسئولان نیز از تولیدات داخلی حمایت بیشتری به عمل آورند.