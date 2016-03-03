آیت الله واعظ طبسی همواره پشتیبان سپاه و رزمندگان اسلام بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید یحیی رحیم صفوی شامگاه پنجشنبه با حضور در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد از آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی عیادت کرد.

وی در حاشیه بازدید از نماینده ولی فقیه در استان در جمع خبرنگاران حاضر در بیمارستان امام رضا(ع) اظهار کرد: آیت الله طبسی خود بنیانگذار سپاه پاسداران ۲۱ امام رضا(ع) و پنج نصر در مشهد بودند و در راستای کمک به سپاه پاسداران و ارتش در سال‌های دفاع مقدس بزرگترین پشتیبانی را داشتند.

وی با بیان اینکه ایشان در تمامی ابعاد مختلف دارای کارنامه درخشان بوده و همه از ایشان به نیکی و به عنوان یکی از افراد مورد وثوق و اعتماد امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب یاد می کنند افزود: ایشان ستونی بزرگ و مستحکم برای امام خمینی(ره) و انقلاب هستند.

وی با آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای این یار امام اظهار کرد: ایشان در مبارزات انقلابی، حمایت رزمندگان و نمایندگی ولی فقیه در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و اداره حوزه‌های علمیه خراسان و سایر حوزه های خدمت کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشتند.

وی افزود: در طی ۳۷ سال که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد ایشان در میدان دفاع از امام و رهبر معظم انقلاب و خدمت به مردم یک انسان متفکر و خوش‌فکر جامعه بودند.

صفوی از آیت الله واعظ طبسی به عنوان انسانی مطلوب خداوند و سرآمد اخلاق و جامعیت در تفکر یاد کرد و افزود: بنده شخصاً به این عالم ربانی ارادتی خاص دارم.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا بیان کرد: ۱۶ سال است که خادم امام رضا(ع) بوده و حکم خود را از آیت‌الله واعظ‌طبسی دریافت کرده‌ام و به‌عنوان خادم امام رضا(ع) به وجود این انسان بی‌ریا که دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند افتخار می‌کنم.