به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل قاآنی شامگاه پنجشنبه ‌در چهارمین یادواره شهدای فاطمی و مدافع حرم درحسینیه امام خمینی مشهد مقدس اظهار کرد: جنگ های به وقوع پیوسته در منطقه در حقیقت برنامه ریزی غربی ها و اسرائیلی ها برای ضربه زدن به اسلام و مقابله با موج آزادگی و اسلام خواهی است که شعله های آن را در سوریه، عراق و یمن می توان مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه غربی ها جنگ های نیابتی را با هدف ضربه به اسلام در سوریه و دیگر کشورهای اسلامی دنبال می کنند بیان کرد: اما تلاش و مجاهدت های رزمندگان اسلام نه تنها اجازه تعرض و تثبیت کفار در خاک مسلمانان را نداده بلکه خواب را از چشمان آنها و به ویژه اسرائیل ربوده است.

جانشین فرمانده سپاه قدس اظهار کرد: مجاهدان اسلام از ابتدا زیر پرچم ولایت و امروز نیز زیر پرچم ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای در حال دفاع از اسلام در مرز های جغرافیایی مختلف هستند و اجازه ندادند تا پرچم عزت و شرف مسلمانان به زمین بیفتد.

وی با اشاره به اینکه جنگ های منطقه ای برای بستن راه صدوراسلام به جهان است ادامه داد: با این حال شاهد دورانی جدید و رشد و گرایش به اسلام گرایی به ویژه در بین جوانان اروپایی هستیم.

شکست آمریکایی ها در سوریه

جانشین فرمانده سپاه قدس همچنین با بیان اینکه آمریکایی ها و متحدانش در سوریه جنگ را باختند و برنامه ها و توطئه های آنها با شکست روبرو شده اظهار کرد: آمریکایی‌ها بیش از ۳ سال بر این موضوع اصرار داشتند که موضوع سوریه باید با اقدام نظامی حل شود اما جمهوری اسلامی ایران از ابتدا معتقد بود تنها راه حل موضوع سوریه پیمودن مسیر سیاسی است.

وی افزود: امروز که غربی ها از طریق گزینه نظامی و راه اندازی جنگ نیابتی در باتلاق سوریه گرفتار شدند تازه به حرف جمهوری اسلامی ایران تمکین کردند و وارد مذاکرات سیاسی شدند.

وی افزود: آنها بر این باور بودند که با حمایت و پشتیبانی تروریست ها می توانند به مقاصد سیاسی خود دست پیدا کنند اما از مقاومت مسلمانان غافل بودند.

سردارقاآنی همچنین با گرامیداشت برگزاری نخستین سالگرد سرداران شهید بختی و توسلی بیان کرد: رزمندگان فاطمیون کسانی هستند که برای رسیدن به خدا دو مهاجرت پیاپی را پشت سر گذاشتند.

وی عنوان کرد: دوره اول این مهاجرت دفاع از شرافت ملی در ایران است و شهید توسلی و شهید بختی از جمله پرچمداران دفاع از سرزمین خود بودند و امروز نیز برای دفاع از اسلام هزاران کیلومتر دورتر از وطن در مرحله دوم مهاجرت الی‌الله حضور پیدا کرده و با دفاع از اسلام و حریم اهل بیت مردانه به شهادت رسیدند.