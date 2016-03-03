اصلاح طلبی ادبیات سیاسی وارداتی است/نفوذ بانکداری غربی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نادر طالب زاده شامگاه پنجشنبه در همایش بین المللی تحجر و اسلام آمریکایی در تالار شهر مشهد بیان کرد: بحث نفوذ از ابتدای انقلاب و به ویژه بعد از رحلت امام آغاز شد.

وی افزود: آمریکایی ها حرکت جدیدی را در این راستا آغاز کردند و ادبیات و کلماتی را مانند تندرو، بنیادگرا، لیبرال ها و اصلاح طلبان وارد ادبیات سیاسی ایران کردند.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبی در غرب ریشه تاریخی دارد بیان کرد: اصلاح طلبی در ایران چه چیز را می خواهد اصلاح کند؟ انقلاب اسلامی یا حضرت امام را؟

وی با اشاره به این موضوع که پس از رحلت امام بسیاری از این گونه واژه ها از جمله «میانه رو ها» نیز شکل گرفت و وارد ادبیات سیاسی شد ادامه داد: غربی ها بر این تصور بودند که در فراغ امام راحل می توانند به سود اهداف سیاسی خود بهره بگیرند و جالب اینجا است که تا امروز به غیر از مقام معظم رهبری که نسبت به نوع ادبیات نفوذ هشدار دادند هیچ شخص دیگری در کشور نگفت این ادبیات از کجا آمده است؟

طالب زاده با بیان اینکه این موضوعات باید توسط رسانه ها واکاوی و مورد بحث قرار می گرفت بیان کرد: متاسفانه ایت اتفاق هیچ وقت در رسانه ملی رخ نداد و حتی تا چند سال پیش خیلی از چهره های اندیشمند در رسانه ملی جایگاهی نداشتند و به نوعی رسانه ما کهنه و از مسائل روز عقب مانده است.

نفوذ از نوع بانکداری غربی

وی با با بیان اینکه بسیاری از طراحی های غرب برای نفوذ بدون سر و صدا و بسیار نرم است ادامه داد: به طور مثال غرب توانسته است بانکداری غربی را در ایران حفظ کند که خود از مصداق های نفوذ است.

وی افزود: این تعداد زیاد بانک با سودهای بالا و طرح نشدن بحث اخذ مالیات از افراد ثروتمند همه از مصادیق نفوذ است چرا که مالیاتی که سالانه می توان از افراد متمول جامعه ایران گرفت چهار برابر درآمد سالانه نفتی کشور است.

وی اظهار کرد: مالیات را باید از ثروتمندان گرفت نه از کارمندان دولت و این مسئله در کشور ما مورد غفلت واقع شده است

وی بیان کرد: این در حالی است که به هیچ وجهه افراد ثروتمند در کشور رصد نمی شوند و به قول یک اقتصاددان برجسته کشور، ایران بهشت پولدارها و به یکی از مالیات گریزترین کشورها تبدیل شده است.

طالب زاده با تاکید بر این موضوع که سکوت در برابر این موضوعات به هیچ وجه جایز نیست ادامه داد: در برنامه های تلویزیونی به عنوان مستند و همچنین رسانه ها باید این موضوعات را توضیح دهند.

بهم ریختگی آمریکایی ها

وی همچنین با بیان اینکه آمریکایی ها در حال حاضر دچار بهم ریختگی شدید هستند ادامه داد: آنها از این مسئله غافل هستند که دیگر نخواهند توانست به زمانی که آمریکا بزرگ بود بازگردند.

دبیر همایش تحجر و اسلام آمریکایی همچنین با اشاره به سخنان ترامپ، نامزد جمهوری خواهان آمریکایی در انتخابات پیش روی این کشور اظهار کرد: ترامپ اخیرا کتابی به نام «آمریکای فلج شده» تالیف کرده است و مواضع این نامزد جمهوری خواه در آمریکا این ترس را در میان آمریکاییان نسبت به فروپاشی آمریکا ایجاد کرده است.

طالب زاده تاکید کرد: آمریکا می داند انقلاب اسلامی این کشور را دچار یک بحران اساسی کرده است و ما باید این مسئله را برای مردم خودمان تبیین کنیم.

یمن نیازمند حمایت است

دبیر همایش تحجر و اسلام آمریکایی با تاکید بر اینکه نیت دشمن نابودی انقلاب است بیان کرد: دشمن تنها با جمهوری اسلامی ایران دشمنی نمی کند بلکه اسلام را نشانه گرفته است و طلم های روا رفته بر مردم یمن در همین راستا است.

وی افزود: از همین رو بنا بر گفته سید حسن نصرالله که اظهار داشته مسئله یمن از فلسطین مهمتر بوده چون آینده اسلام است لذا نباید یمن ومردم آن را تنها گذاشت.