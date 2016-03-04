داعش به دنبال حملات تروریستی در اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای تاکید کرد: اطلاعات موثق نشان می دهد که دو گروه تروریستی داعش و جبهه النصره خود را برای عملیات تروریستی در آینده ای نزدیک آماده می کنند.

در این بیانیه آمده است: تمام کشورهای اروپایی همچنان در معرض تهدیدات تروریستی توسط گروه های تروریستی قرار دارند. بیانیه مذکور افزود: حملات تروریستی ممکن است مناطق دیگری از جمله خاورمیانه را هدف قرار دهد.

گفتنی است چندی پیش افراد مسلح به طور همزمان در پاریس پایتخت فرانسه دست به حملات تروریستی زدند که در نتیجه این حملات دها نفر کشته و زخمی شدند.

سطح هشدار امنیتی در فرانسه به دنبال حملات تروریستی پاریس که در اواخر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) اتفاق افتاد و ۱۳۰ کشته بر جا گذاشت، افزایش یافته است.