۲۰۰۰ کودک از آغاز جنگ یمن کشته و زخمی شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اوبران روز پنجشبنه در نشست شورای امنیت گفت: از ابتدای سال جاری دست کم ۹۰ کودک در حملات هوایی، توپخانه ای و درگیری های مسلحانه کشته شده اند.

وی افزود: صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» و دیگر سازمان ها تلاش می کننند کمک های انسانی به یمن ارسال کنند.

از سوی دیگر خالد الیمانی نماینده دائم یمن در شورای امنیت در جلسه این شورا مدعی شد که حوثی ها مانع از رسیدن کمک های انسانی به تعز و دیگر مناطق تحت کنترل خود می شوند.

وی حوثی ها و طرفداران علی عبدالله صالح رییس جمهور سابق یمن را به هدف قرار دادن غیر نظامیان و تداوم مجازات مناطق تحت محاصره از طریق گرسنه نگه داشتن افراد و بازداشت و شکنجه فعالان انسانی متهم کرد.

همچنین اوبراین نسبت به اتخاذ هر گونه اقدامی که منجر به کند شدن روند ارسال کمک های انسانی شود، هشدار داد. وی ماه گذشته گفته بود که ائتلاف تحت رهبری عربستان و حوثی ها به عنوان دو طرف درگیری در یمن در برابر رسیدن کمک های انسانی به نیازمندان مانع تراشی می کنند.

معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه یادآور شد: اجازه تداوم واردات به یمن ضروری است و از همه طرف های می خواهم که از زیر ساخت های شهری از جمله بندر بارگیری و تجهیزات متعلق به آن حفاظت کنند.

عربستان با ائتلاف ۹ کشور عربی، از ششم فروردین سال جاری حملات گسترده ای را علیه یمن آغاز کرد تا عبد ربه منصور هادی رییس جمهوری مستعفی و فراری این کشور را به حاکمیت بازگرداند و از قدرت گرفتن انقلابیون یمنی که امنیت شهرهای این کشور را تأمین می کنند، جلوگیری کند.

در این حملات، تاکنون هزاران یمنی از جمله زنان و کودکان کشته و یا زخمی شده و ده ها هزار نفر نیز آواره و ۸۰ درصد تأسیسات زیربنایی، خدماتی و درمانی این کشور ویران شده است.