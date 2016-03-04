انگلیس و فرانسه پهپاد مشترک تولید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسه و انگلیس به طور مشترک روی طرحی برای ساخت نسل جدیدی از پهباد سرمایه گذاری کرده اند که گفته می شود نیاز به ۲ میلیارد یورو بودجه نیاز دارد.

گفته می شود این پهپادها برای تحت فشار قرار دادن روسیه و اعمال سیاست های ضد روسی اتحادیه اروپا خواهد بود. دو کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کردند تا سال ۲۰۳۰ این پهبادها برای عملیات های ضد تروریستی در جهان آماده خواهد بود.

بر این اساس دو شرکت هوافضای بی ای ای سیستمز، انگلیسی در همکاری با گروه هوانوردی داسو، شرکت هواپیماسازی فرانسوی مطالعه برای ساخت این پهپادهای چندمنظوره را در سال ۲۰۱۴ آغاز کردند.

براساس اعلام وزارت دفاع انگلیس هدف نهایی این طرح، ساخت پهپادهای جنگنده‌ای است که قادر به اجرای عملیات شناسایی، تشخیص اهداف در خاک دشمن و در نهایت حمله باشند.