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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۷:۰۵

محققان عنوان کرده اند؛

شرکت در فعالیت های اجتماعی با خواب بهتر همراه است

شرکت در فعالیت های اجتماعی با خواب بهتر همراه است

به گفته محققان افراد سالمندی که دارای مشکل بیخوابی هستند می توانند از مزایای شرکت در فعالیت های اجتماعی، بخصوص حضور در مراسم مذهبی، بهره ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های محققان دانشگاه میزوری آمریکا بیانگر این مطلب است که از انجائیکه خواب یکی از مهم ترن عوامل در سلامت و آرامش است، مشارکت در فعالیت های اجتماعی می تواند کلید سلامت در میانسالی باشد.

«هائو چن»، یکی از محققان این مطالعه، در این باره می گوید: «ارتابط اجتماعی مولفه اصلی سلامت و آرامش افراد مسن است. ارتباطات نزدیک و حضور در گروه های اجتماعی حس متعلق بودن به یک گروه را در آنها ایجاد می کند و می تواند برای سلامتی سالمندان بسیار مفید باشد.»

محققان در این مطالعه برای ارزیابی رابطه بین خواب و مشارکت اجتماعی برای افراد مسن، دو موج از داده های جمع آوری شده در طول یک دوره پنج ساله را بررسی کردند.

چن در این مطالعه به سه جنبه از مشارکت اجتماعی پرداخت: داوطلبانه، حضور در مراسم مذهبی و عضویت در فعالیت های گروهی سازماندهی شده. سپس این ابعاد را با داده های به دست آمده از نتایج خواب وسیله الکتریکی اکتیگرافی مقایسه کرد.

نتایج نشان داد افراد مسن دارای میزان بیشتر مشارکت های اجتماعی خواب بهتری داشتند.

کد مطلب 3572009
حبیب احسنی پور

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