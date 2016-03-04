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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۷:۱۷

در راستای طرح استقبال از بهار انجام شد؛

ساماندهی کیوسک های محدوده غرب تهران

ساماندهی کیوسک های محدوده غرب تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲۱، از ساماندهی کیوسک های محدوده غرب تهران در راستای طرح استقبال از بهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین سارویی گفت: اداره ساماندهی این حوزه و نواحی سه گانه ، پاکسازی و رفع اغتشاشات بصری را در سطح منطقه همزمان با فرا رسیدن سال نو و به منظور اجرای طرح استقبال از بهار در دستور کار خود دارند.

وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای حفظ آراستگی و زیبایی منظر شهری انجام می شود ، افزود : جلسه ای توجیهی نیز با تمامی متصدیان کیوسک های مطبوعاتی سطح منطقه در خصوص انضباط اجتماعی و زیبا سازی نمای شهری و همچنین تعامل بیشتر آنها با شهرداری منطقه برگزار شد.

به گفته سارویی، تمامی کیوسک داران منطقه ۲۱ موظف به رفع سد معبر، حذف زوائد فیزیکی، پاکسازی پوستر و تراکت و در نهایت شستشوی بدنه و سایه بان با کمک ناحیه مربوطه با اعزام واتر جت و تحت نظارت کارشناسان اداره ساماندهی شدند.

وی در پایان تصریح کرد: به منظور نظارت صحیح بر عملکرد کیوسک های سطح منطقه و جلوگیری از فروش و عرضه محصولات غیر مجاز و محصولات بی کیفیت و همچنین رفع سد معبر بازدید های دوره ای از سوی اداره ساماندهی حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲۱ صورت می پذیرد.

کد مطلب 3572011
حبیب احسنی پور

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