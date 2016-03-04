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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶

مهمترین رویدادهای علمی و فناوری هفته؛

بازگشت فضانورد خبرساز به زمین/تولید سبک ترین سلول خورشیدی

بازگشت فضانورد خبرساز به زمین/تولید سبک ترین سلول خورشیدی

مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در هفته ای که گذشت منتشر شد و از آن میان می توان به بازگشت فضانورد خبرساز و تولید نان مخصوص کنترل قند و سبک ترین سلول خورشیدی اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:

در هفته ای که گذشت، «اسکات کلی» فضانورد خبرساز ایستگاه فضایی بین المللی بعد از ۳۴۰ روز به زمین بازگشت.

در این هفته اتومبیل خودران شرکت گوگل در «کالیفرنیا» آمریکا با یک دستگاه اتوبوس تصادف کرد.

در هفته ای که گذشت، سازمان ناسا پروژه ای را تحت عنوان ساخت هواپیمای جت مسافربری مافوق صوت با آلایندگی صوتی بسیار پایین را کلید زد.

در این هفته نوعی نان توسط محققان سنگاپوری تولید شد که با استفاده از خواص رنگ دانه گیاه می تواند در پیشگیری از بیماری سرطان، گرفتگی عروق قلبی و کنترل قند موثر باشد.

در هفته ای که گذشت، شرکت «Bigelow Aerospace» عهده دار ساخت اتاق جدید ایستگاه فضایی شد . به این ترتیب این شرکت در سال جاری میلادی اتاقی تازه به ایستگاه فضایی بین المللی اضافه می کند تا گران قیمت ترین آزمایشگاه ساخت دست بشر، فضای بزرگتری پیدا کند.

 در این هفته محققین دانشگاه «استنفورد» آمریکا در مطالعات جدید خود با آزمایش فشردن تخمک بارور موفق به شناسایی آن برای مستعد بودن به رشد و زایش شدند. در این شیوه محققین با نرمی تخمک بارور را می فشارند و متوجه زایش پذیر بودن آن می شوند.

در هفته ای که گذشت، از سریعترین اتومبیل جهان با نام  «Bugatti Chiron» در نمایشگاه بین المللی خودرو «ژنو» سوئیس رونمایی شد.

در این هفته محققان علوم نظامی ارتش آمریکا از طراحی و ساخت گلوله ای جدید خبر داده اند که قابلیت از کارافتادن به طور خودکار را دارد.

در هفته ای که گذشت محققین دانشگاه «ام آی تی» آمریکا موفق به ساخت سبک ترین سلول های خورشیدی جهان شدند که حتی با قرار گرفتن بر روی حباب صابون هم باعث ترکیدن آن نمی شود و در هر گرم قادر به تولید ۸ وات برق هستند.

کد مطلب 3572012
علیرضا کمندی

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