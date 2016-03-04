قیمت جهانی نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز جمعه در منطقه آسیا به دلیل انتشار آمار تولید نفت خام آمریکا که به کمترین میزان از نوامبر سال ۲۱۰۴ میلادی به بعد رسیده است، با روند صعودی آغاز به‌کار کرد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه «می» با ۳ سنت افزایش به رقم ۳۷ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۱۳ سنت افزایش به ازای ۳۴ دلار و ۷۰ سنت در برابر هر بشکه معامله شد.

همچنین ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته به ۵۱۷.۹۸ میلیون بشکه افزایش پیدا کرد، این در حالی است که تولید نفت این کشور برای ششمین هفته متوالی با کاهش روبرو شده و به ۹.۰۸ میلیون بشکه در روز رسیده است.