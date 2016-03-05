«فرهنگ» به آیین نامه ارتقای هیأت علمی بازگشت

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب و جزئیات آیین نامه ارتقای اساتید گفت: این آیین نامه هنوز تصویب نهایی نشده است. کارهایی در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها بر روی آن انجام شده بود که در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه و مطرح شد.

وی افزود: این آیین نامه در نوبت دو هفته ای قرار دارد تا در صورتی که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نظراتی بر آن دارند، ارائه دهند و پس از جمع بندی، اگر اشکال اساسی نداشته باشد، برای تصویب و ابلاغ ارسال شود.

کبگانیان درباره تغییرات آیین نامه ارتقا گفت: بند فرهنگی که در پیش نویس آیین نامه ارتقا در مقطعی حذف شده بود مجدد اضافه شد، چرا که نقش فرهنگ سازی و تربیتی دانشگاه ها و اساتید ما هیچ وقت نباید نادیده گفته شود. ما بحث علم سکولار را قبول نداریم و این موضوع باید با مباحث فرهنگی و تربیتی باشد.