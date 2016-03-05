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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۲۱

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

«فرهنگ» به آیین نامه ارتقای هیأت علمی بازگشت

«فرهنگ» به آیین نامه ارتقای هیأت علمی بازگشت

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از افزوده شدن بند فرهنگی به آیین نامه ارتقای اساتید خبر داد و گفت: بند فرهنگی در پیش نویس آیین نامه ارتقا در مقطعی حذف شده بود که باردیگر اضافه شد.

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب و جزئیات آیین نامه ارتقای اساتید گفت: این آیین نامه هنوز تصویب نهایی نشده است. کارهایی در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها بر روی آن انجام شده بود که در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه و مطرح شد. 

وی افزود: این آیین نامه در نوبت دو هفته ای قرار دارد تا در صورتی که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نظراتی بر آن دارند، ارائه دهند و پس از جمع بندی، اگر اشکال اساسی نداشته باشد، برای تصویب و ابلاغ ارسال شود.

کبگانیان درباره تغییرات آیین نامه ارتقا گفت: بند فرهنگی که در پیش نویس آیین نامه ارتقا در مقطعی حذف شده بود مجدد اضافه شد، چرا که نقش فرهنگ سازی و تربیتی دانشگاه ها و اساتید ما هیچ وقت نباید نادیده گفته شود. ما بحث علم سکولار را قبول نداریم و این موضوع باید با مباحث فرهنگی و تربیتی باشد.

کد مطلب 3572015
زهرا سیفی

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