دانشگاه ها متناسب با بازار کار نیرو تربیت نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدنی شامگاه پنجشنبه در نشست روسای دانشگاه های خوزستان با معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهار کرد: معضلات کلانی در استان داریم که باید برای آنها فکر اساسی شود. توسعه آموزش عالی در خوزستان متناسب با بازار کار نیست.

وی افزود: در برخی حوزه ها به نیروی انسانی نیاز داریم که رشته های آن نیست و دانشگاه های کشور متناظر با بازار نیروی کار تربیت نمی کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی باید براساس سند آمایش سرزمینی باشد، بنابراین دانشگاه ها باید به سمت ماموریت محور شدن بروند و به سفارش صنعت نیرو تربیت کنند.

ایدنی ادامه داد: توسعه آموزش عالی در حد رفع نیاز کاری کشور و خودکفایی تکلیف نیست.

وی عنوان کرد: توسعه متناسب با نیازها نیست و با ماموریت هایی که برای ما تعریف کرده اند به ویژه پس از طرح تحول نظام سلامت بیش از ۵۰ درصد افزایش ظرفیت داشتیم ولی هیج زیرساختی به دانشگاه اضافه نشد.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: اعتبار مصوب ما در سال جاری ۹۳ درصد کمتر بوده، ۴۰۰ درصد کمبود اعتبار کلی و ۱۵۰ درصد کمبود اعتبار فرهنگی داریم.

ایدنی با اشاره به استاندارد نبودن شاخص های سرانه و استاندارد نبودن و صنعتی نشدن سلف سرویس های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در برنامه های توسعه ای باید دیده شویم و در حوزه آموزش ۵۰ درصد کمبود هیئت علمی داریم. هرچند از سال ۹۲ تا به حال مجوزجذب هیئت علمی صادر شده ولی کمبودها خیلی بیشتر است.

وی بیان کرد: مطالبات پژوهشگران و محققان به موقع پرداخت نمی شود و در نتیجه انگیزه آنها کاهش می یابد.