  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۵۸

معاون دانشگاه خبر داد:

اعلام ظرفیت پذیرش ارشد فراگیر پیام نور/ انتشار نتایج اردیبهشت ۹۵

اعلام ظرفیت پذیرش ارشد فراگیر پیام نور/ انتشار نتایج اردیبهشت ۹۵

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مهرماه ۹۵ دانشگاه پیام نور ۲۰ هزار و ۹۶۰ نفر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فراهانی در بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه پیام نور تهران جنوب گفت: در شانزدهمین دوره آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۶۴ هزار و ۵۴۳ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۱ هزار و ۱۴۶ نفر زن و ۳۳ هزار ۳۹۷ نفر مرد هستند.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور در ۹۹ شهرستان و در ۱۱۵ حوزه امتحانی روز پنجشنبه ۱۳ اسفندماه ۹۴ به صورت همزمان برگزار شد.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور ادامه داد: تعداد شرکت کنندگان در هر یک از گروه‌های آزمایشی علوم انسانی ۵۴ هزار و ۸۰۷ نفر، علوم پایه ۲۰۳۹ نفر، فنی و مهندسی ۵۳۳۴ نفر، کشاورزی و منابع طبیعی ۵۸۱ نفر و هنر ۱۷۸۲ نفر است.

فراهانی با اشاره به اینکه این آزمون نمره منفی ندارد، تاکید کرد: ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مهرماه ۹۵ دانشگاه پیام نور ۲۰ هزار و ۹۶۰ نفر است.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور افزود: در دوره شانزدهم فراگیر کارشناسی ارشد، داوطلبان در ۹۵۰ کد رشته محل به رقابت می پردازند که از این تعداد پذیرش در ۸۳۸ کد رشته محل به صورت آموزشی و پژوهشی و در ۱۱۲ رشته به صورت الکترونیکی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه شیوه پذیرش فراگیر از ویژگی های منحصر به فرد دانشگاه پیام نور است گفت: با این شیوه پذیرش توان علمی داوطلبان در رشته مورد تقاضا سنجیده می شود و در واقع افرادی که در دروس تخصصی رشته مورد نظر قوی تر باشند پذیرفته می شوند.

 فراهانی در ادامه افزود: دانشگاه پیام نور بستر لازم جهت ادامه تحصیل هموطنان به ویژه شاغلین را با بالاترین کیفیت آموزشی فراهم کرده است.

وی در خصوص برنامه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی گفت: تقویت زیر ساخت آموزش مبتنی بر رسانه و تولید محتوای الکترونیکی از اولویت های کاری معاونت آموزشی است که علاوه بر ارتقا کیفیت گامی در جهت تسهیل امر آموزش و سنجش خواهد بود.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور  گفت: پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور از طریق فراگیر می توانند این دوره را به شیوه آموزش محور و یا پژوهش محور طی کنند.

فراهانی  اظهار داشت: نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور در ۳۰ اردیبهشت سال ۹۵ اعلام خواهد شد.

کد مطلب 3572019
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها