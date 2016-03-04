اعلام ظرفیت پذیرش ارشد فراگیر پیام نور/ انتشار نتایج اردیبهشت ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فراهانی در بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه پیام نور تهران جنوب گفت: در شانزدهمین دوره آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۶۴ هزار و ۵۴۳ داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۱ هزار و ۱۴۶ نفر زن و ۳۳ هزار ۳۹۷ نفر مرد هستند.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور در ۹۹ شهرستان و در ۱۱۵ حوزه امتحانی روز پنجشنبه ۱۳ اسفندماه ۹۴ به صورت همزمان برگزار شد.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور ادامه داد: تعداد شرکت کنندگان در هر یک از گروه‌های آزمایشی علوم انسانی ۵۴ هزار و ۸۰۷ نفر، علوم پایه ۲۰۳۹ نفر، فنی و مهندسی ۵۳۳۴ نفر، کشاورزی و منابع طبیعی ۵۸۱ نفر و هنر ۱۷۸۲ نفر است.

فراهانی با اشاره به اینکه این آزمون نمره منفی ندارد، تاکید کرد: ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مهرماه ۹۵ دانشگاه پیام نور ۲۰ هزار و ۹۶۰ نفر است.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور افزود: در دوره شانزدهم فراگیر کارشناسی ارشد، داوطلبان در ۹۵۰ کد رشته محل به رقابت می پردازند که از این تعداد پذیرش در ۸۳۸ کد رشته محل به صورت آموزشی و پژوهشی و در ۱۱۲ رشته به صورت الکترونیکی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه شیوه پذیرش فراگیر از ویژگی های منحصر به فرد دانشگاه پیام نور است گفت: با این شیوه پذیرش توان علمی داوطلبان در رشته مورد تقاضا سنجیده می شود و در واقع افرادی که در دروس تخصصی رشته مورد نظر قوی تر باشند پذیرفته می شوند.

فراهانی در ادامه افزود: دانشگاه پیام نور بستر لازم جهت ادامه تحصیل هموطنان به ویژه شاغلین را با بالاترین کیفیت آموزشی فراهم کرده است.

وی در خصوص برنامه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی گفت: تقویت زیر ساخت آموزش مبتنی بر رسانه و تولید محتوای الکترونیکی از اولویت های کاری معاونت آموزشی است که علاوه بر ارتقا کیفیت گامی در جهت تسهیل امر آموزش و سنجش خواهد بود.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور از طریق فراگیر می توانند این دوره را به شیوه آموزش محور و یا پژوهش محور طی کنند.

فراهانی اظهار داشت: نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور در ۳۰ اردیبهشت سال ۹۵ اعلام خواهد شد.