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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۸

مدیر موسسه دارالقرآن کریم زنجان اعلام کرد:

طرح جذب دانش آموزان نخبه قرآنی در استان زنجان اجرا می شود

طرح جذب دانش آموزان نخبه قرآنی در استان زنجان اجرا می شود

زنجان- مدیر موسسه دارالقرآن کریم زنجان از اجرای طرح جذب دانش آموزان نخبه قرآنی در استان زنجان طی سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله رحیمی شامگاه پنجشنبه در جمع فعالان قرآنی در دارالقرآن کریم شهر زنجان افزود: خوشبختانه استان زنجان با داشتن مردمی ولایی و حسینی در بحث تربیت حافظان قرآنی پیش‌قدم بوده و گام‌های بزرگی را تاکنون برداشته است.

وی اظهار کرد: مرکز دارالقرآن کریم زنجان برگزاری دوره‌های مربیگری قرآن را در استان زنجان در دستور کار دارد و در این راستا مراکز قرآنی هم افزایش خواهد یافت.

مدیر موسسه دارالقرآن کریم زنجان به اجرای طرح جذب دانش آموزان نخبه قرآنی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این راستا مرکز دارالقرآن کریم زنجان طی سال آینده این طرح را اجرا می‌کند.

رحیمی بر ساماندهی دانش آموزان نخبه قرآنی تأکید کرد و گفت: با شناسایی دانش آموزان نخبه قرآنی کلاس‌های مختص این دانش آموزان در مرکز دارالقرآن کریم زنجان برگزار می‌شود.

رحیمی تأکید کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم برنامه‌ریزی لازم را در دستور کاری خود قرار داده ایم.

وی تصریح کرد: این موسسه برای تقویت ارزش‌های دینی و اشاعه فرهنگ قرآنی در بین جوانان و نوجوانان دوره‌های متنوعی را برگزار می‌کند و خوشبختانه در استان زنجان استقبال جوانان و نوجوانان  از برنامه‌های قرآنی بسیار خوب بوده است. 

 مدیر موسسه دارالقرآن کریم زنجان گفت: این موسسه برای همه سنین برنامه‌های قرآنی را در طول سال برگزار می‌کند و تاکنون در تربیت حفاظ قرانی موفق عمل کرده است.

کد مطلب 3572020

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