طرح جذب دانش آموزان نخبه قرآنی در استان زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله رحیمی شامگاه پنجشنبه در جمع فعالان قرآنی در دارالقرآن کریم شهر زنجان افزود: خوشبختانه استان زنجان با داشتن مردمی ولایی و حسینی در بحث تربیت حافظان قرآنی پیش‌قدم بوده و گام‌های بزرگی را تاکنون برداشته است.

وی اظهار کرد: مرکز دارالقرآن کریم زنجان برگزاری دوره‌های مربیگری قرآن را در استان زنجان در دستور کار دارد و در این راستا مراکز قرآنی هم افزایش خواهد یافت.

مدیر موسسه دارالقرآن کریم زنجان به اجرای طرح جذب دانش آموزان نخبه قرآنی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این راستا مرکز دارالقرآن کریم زنجان طی سال آینده این طرح را اجرا می‌کند.

رحیمی بر ساماندهی دانش آموزان نخبه قرآنی تأکید کرد و گفت: با شناسایی دانش آموزان نخبه قرآنی کلاس‌های مختص این دانش آموزان در مرکز دارالقرآن کریم زنجان برگزار می‌شود.

رحیمی تأکید کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم برنامه‌ریزی لازم را در دستور کاری خود قرار داده ایم.

وی تصریح کرد: این موسسه برای تقویت ارزش‌های دینی و اشاعه فرهنگ قرآنی در بین جوانان و نوجوانان دوره‌های متنوعی را برگزار می‌کند و خوشبختانه در استان زنجان استقبال جوانان و نوجوانان از برنامه‌های قرآنی بسیار خوب بوده است.

مدیر موسسه دارالقرآن کریم زنجان گفت: این موسسه برای همه سنین برنامه‌های قرآنی را در طول سال برگزار می‌کند و تاکنون در تربیت حفاظ قرانی موفق عمل کرده است.