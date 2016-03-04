صلابت نظام از برکت حضور همیشگی مردم ایران در صحنه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حاجی ابوالقاسم دولابی شامگاه پنجشنبه در جمع مردم و مسئولان استان زنجان، بر لزوم شکرگزاری به درگاه خداوند در قبال زندگی در عصر حاضر تأکید کرد و افزود: همه باید برای هم‌عصر بودن با جوانان عاشق ولایت و لبیک‌گو شاکر خداوند باشیم.

وی اظهار کرد: وارد انتخابات شدن کاندیداها با اندک سرمایه هزینه شده نوعی جهاد است و این افراد پیش از انجام رقابت در واقع به دنبال تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات بودند.

نماینده منتخب مردم استان زنجان در مجلس خبرگان تأکید کرد: محقق شدن مشارکت حداکثری در انتخابات مرهون تلاش و همت مردم و مسئولان استان است. در واقع این تلاش، برنامه های دشمن را نقش بر آب کرد.

حجت‌الاسلام ابوالقاسم دولابی تصریح کرد: همه کاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان با شعار محوریت ولایت و حمایت از ولایت وارد انتخابات شدند.

حجت‌الاسلام ابوالقاسم دولابی افزود: مشارکت بالای ۶۰ درصدی در انتخابات مرهون حضور ولی‌فقیه عادل، زبردست، اهل تفکر و صاحب اندیشه است.

نماینده منتخب مردم استان زنجان در مجلس خبرگان از کاندیداهای حاضر در انتخابات تقدیر کرد و افزود: حضور این افراد و طرفدارانشان به گرمی انتخابات کمک شایان توجهی کرده است.

حجت‌الاسلام ابوالقاسم دولابی به اقتدار نظام در جهان اشاره کرد و گفت: این استحکام و صلابت از برکات حضور همیشگی مردم ایران در صحنه است.

وی بابیان اینکه دشمنان منتظر برگزاری انتخاباتی سرد در ایران بودند افزود: مردم با حضور قاطع و حداکثری خود دشمن را در تحقق اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

نماینده منتخب مردم استان زنجان در مجلس خبرگان با اشاره به اینکه زنجان پایتخت شور و شعور حسینی است، افزود: امیدواریم با کمک نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان و سایر مسولان و همراهی مردم، شهر زنجان را به پایتخت فرهنگی و قرآنی در کشور تبدیل کنیم.

حجت‌الاسلام حجت‌الاسلام ابوالقاسم دولابی در ادامه بابیان اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) جان خویش را فدای ولایت کرد، افزود: انقلاب اسلامی با اقتدا به حضرت فاطمه زهرا (س) مسیر جدیدی را روبه روی بشریت ترسیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی مسیر حاکمیت طاغوت را با چالش جدی مواجه کرد، افزود: انقلاب اسلامی ایران معادله قدرت را به نفع دین‌مداران به هم زده است.