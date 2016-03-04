خوزستان هم تراز ۳۰ استان کشور دیده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شید محسن شفیعی شامگاه پنجشنبه در نشست روسای دانشگاه های خوزستان با حضور معاون توسعه آموز علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سالن جلسات ریاست دانشگاه چمران اهواز اظهار کرد: شأن اول مدیران دانشگاه شأن معلمی است. بخشی از جامعه کارمندی نیستند که مدیریت را بخشی از کار خود بدانند و اگر مدیریتی را قبول می کنند ایثار و بار مضاعف است.

وی خطاب به معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: انتظار داریم که در حمایت مالی جامعه دانشگاهی این مسئله را مورد توجه قرار دهید که مدیر در جامعه دانشگاهی پذیرفته که رایحه ایثار را نشان دهد، در حالی که می توانست نپذیرد.

رئیس دفاتر استانی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های خوزستان تصریح کرد: امروز خوزستان را به عنوان یک استان در کنار ۳۰ استان دیگر نمی بینیم در حالی که خوزستان امروز همه ایران است چون جوانان همه ایران در اینجا خون دادند و شهید شدند. لذا باید خوزستان را به مثابه همه ایران ببینید نه به مثابه دغدغه استانی که اهل هر استان دارد و برای رفع کاستی ها حمایت های جدی و گسترده را طلب می کنیم.

حجت الاسلام شفیعی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران حق حیات معنوی به گردن ملت دارد. این انقلاب کشور را از ولایت طاغوت به ولایت الهی تغییر جهت داد و همین دستاورد عظیمی است.

وی عنوان کرد: آماری که کشور از توسعه آموزش عالی دارد مدیون نظام جمهوری اسلامی است و حضور دانشگاه در انقلاب نقطه افتخار و سربلندی جامعه دانشگاهی و حضور دانشگاه در دفاع مقدس مایه سربلندی و افتخار ان ها است.

رئیس دفاتر استانی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های خوزستان اضافه کرد: انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دانشگاه ها را جلو برد و این مقاطع مختلف چیزی به غیر از سرافرازی برای دانشگاه ها به دنبال نداشته است.