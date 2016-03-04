به گزارش خبرنگار مهر، قطب‌الدین صادقی شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه چهارمین دوره جشنواره تئاتر طلوع در زنجان افزود: برگزاری جشنواره تئاتر معلولان امر خیری برای توسعه فعالیت های معلولان است و این امر می تواند در بروز استعدادهای هنری معلولان موثر واقع شود.

وی با تاکید بر لزوم توسعه جشنواره های هنری برای معلولان اظهار کرد: برگزاری جشنواره فرصتی مناسب برای دور هم جمع شدن هنرمندان و دوست‌داران هنر است.

نماینده هیئت داوران چهارمین دوره جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان طلوع افزود: این جشنواره‌ها فرصت مناسبی برای هم‌اندیشی و افزایش کیفیت و کمیت آثار توسط هنرمندان است.

صادقی تاکید کرد: جشنواره راه‌ حلی هنری برای خروج معلولان از انزوا و تنهایی باشد.

نماینده هیئت داوران چهارمین دوره جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولان طلوع تصریح کرد: این جشنواره برای معلولان است و باید دو سوم بازیگران نمایش‌ها معلول باشند که نشان از ارج نهادن به مقام این عزیزان است.

صادقی افزود: هنر تئاتر فرصتی مناسب برای فراهم کردن بستر تخلیه هیجانات و محل کشف استعداد معلولان است و این جشنواره این موضوع را نشان می‌دهد که معلولان باید با مردم ارتباط داشته و استعدادها و توانایی‌های خود را نشان بدهند.

نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر یادآور شد: جشنواره تئاتر معلولان جشنواره‌ای کاربردی است و این جشنواره تعریفی مشخص و متفاوت از سایر جشنواره‌ها دارد.

صادقی گفت: در این جشنواره باید دغدغه‌ها، اضطراب‌ها و مشکلات معلولان نشان داده شود و این قشر از جامعه نباید به انزوا کشیده شود و باید این گروه از افراد جامعه را به بهانه‌های مختلف از انزوا خارج کرد.

نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر با بیان اینکه تئاتر بستر مناسب برای تخلیه هیجانات و محل کشف استعداد معلولان است گفت: هنر تئاتر بستر مناسبی برای بروز استعدادهای هنری معلولان است و باید این بستر و فضا هر چه بیشتر تقویت شود.