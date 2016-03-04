حضور مبلغان قم در قرچک/ ۳۹ همایش مشاوره دینی در مدارس برگزار شد

حجت الاسلام حسن منتظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به همکاری اداره تبلیغات اسلامی با آموزش و پرورش شهرستان قرچک اظهار داشت: امروز دشمن از طریق جنگ نرم تلاش دارد تا بر روی اعتقادات و باورهای نسل جوان و نوجوان کشور تأثیر بگذارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک افزود: دشمن از تمامی وسایل و ابزارهای لازم برای رسیدن به هدف خود استفاده کرده و شبهه افکنی را در اعتقادات نسل جوان دنبال می کند.

وی ادامه داد: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک با همکاری آموزش و پرورش این شهرستان، جلسات و نشست هایی را با موضوع مشاوره های دینی در مدارس قرچک برگزار کرده است.

منتظری یادآور شد: مبلغانی از استان قم برای شرکت در این همایش و نشست ها دعوت شده اند و در این جلسات به سوالات، شبهات و دغدغه های دینی آینده سازان ایران اسلامی پاسخ داده می شود.

وی اضافه کرد: هر چه تعامل میان روحانیون و مبلغان دینی با نسل جوان و نوجوان کشور بیشتر شود، قطعا به موفقیت های بزرگ تری در این زمینه می رسیم و در این راستا همه نهادها و ارگان های فرهنگی مسئولیت دارند.

وی یادآور شد: تاکنون بیش از ۳۹ نشست و همایش با موضوع مشاوره های دینی و با حضور مبلغانی از استان قم در قرچک برگزار شده و این برنامه ها ادامه پیدا خواهد کرد.