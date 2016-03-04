آمریکا ۸ فروند بالگرد به اردن داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، مسئولان آمریکایی و اردنی اعلام کردند که واشنگتن به اردن ۸ بالگرد از نوع بلاک هاوک برای کمک کشور همپیمان آمریکا برای مقابله با تهدید داعش داده است.

این مسئولان افزودند که قرار است در سال آینده نیز هشت بالگرد دیگر به اردن تحویل داده شود.

به گفته مسئولان، این بالگردها در راستای کمک های نظامی دویست میلیون دلاری صورت می گیرد.

در جریان تحویل این بالگردها که در پایگاه هوایی مارکا صورت گرفت، الیس ولز سفیر آمریکا در اردن گفت: آمریکا از تلاش های نیروهای مسلح اردن در حمایت از مرزهای اردن و اقدامات بازدارندگی آنها و مبارزه این نیروها با تروریسم حمایت می کند.

وی خطاب به افسران ارشد ارتش اردن افزود: آمریکا متعهد به حمایت از اردن در مقابله با تهدید داعش است.شما از این بالگردها در جنگ علیه داعش استفاده می کنید و بدانید که ما در کنار شما هستیم.