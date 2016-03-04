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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴

تصویر روز ناسا؛

کهکشان تندیس‌گر را ببینید

کهکشان تندیس‌گر را ببینید

در این تصویر، کهکشانی را مشاهده می کنید که از کهکشان راه شیری بزرگتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تصویر «کهکشان تندیسگر» را مشاهده می کنید که درپس زمینه آن ستارگان کهکشان راه شیری قرار دارند ضمن اینکه در سمت جنوبی آسمان قرار گرفته است.

در قسمت مرکزی این کهشکان می توان درخشندگی قابل توجه ای را مشاهده کرد که اطراف آن توسط غباری احاطه شده است.

فاصله این کهشکان با زمین ۶۰ میلیون سال نوری است ضمن اینکه عرض آن ۱۵۰ هزار سال نوری است که با این ویژگی ها از کهشکان راه شیری بزرگتر است.

در تصویر «کهکشان تندیسگر» می توان ستاره ای آبی رنگ و همچنین ستارگان خوشه ای را به رنگ صورتی در پیرامون آن رویت کرد.

کد مطلب 3572036
علیرضا کمندی

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