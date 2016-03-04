تفکر جهادی شهدا باید به همه ارکان جامعه تسری یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ثابت قدم شامگاه پنج شنبه در یادواره ۶۴ شهید دانشجو - معلم که در دانشگاه بنت الهدی صدر رشت برگزار شد، اظهارکرد: رشادت های شهدا علاوه بر دفاع از امنیت و اتحاد پایدار در کشور، افتخارملی ایرانیان را رقم زده است.

وی افزود: رمز بقای آرمان های امام راحل در گرو تفکر ناب و منطق شهدا است.

شهردار رشت با بیان اینکه درعرصه های مختلف، مبارزه با استکبار همواره مد نظر شهدا بوده است، خاطر نشان کرد: برای تحقق آرمان های انقلاب هزینه های زیادی متحمل شدیم و لازم است که همچنان روی پای خود ایستاده و به این ایستادگی همواره مباهات کنیم.

ثابت قدم با تاکید بر اینکه مسیر روشن جان بر کفان اسلام باید سرمشق آیندگان قرار گیرد تصریح کرد: شهدا با اعمال خود، روحیه از خودگذشتگی و ایثار را برای آیندگان به ارمغان آورده اند.

وی بیان کرد: اگرچه امروز جنگ و جبهه های دفاع مقدس در ایران عزیز وجود ندارد اما جبهه های دیگری در حوزه های اقتصادی و فرهنگی به شکل های مختلف ایجاد شده است.

شهردار رشت تاکید کرد: خسران وارد شده به کشور، خسران مادی بوده و با منطق شهدا که پیشرفت معنوی را به دنبال دارد، تفاوت دارد.

ثابت قدم با بیان اینکه منافع معنوی موجب ماندگاری افراد و نظام می شود افزود: منطق شهدا گذشت و عبور از زندگی روزمره دنیوی است.

وی جهاد را رکن اساسی بر ای رسیدن به اهداف برشمرد و تاکیدکرد: اجزای مختلف جهاد باید درعرصه های مختلف مدیریتی واصول آن نیز باید درتعلیم، تدریس و آموزش رعایت شود.

شهردار رشت آگاهی از چگونگی پایدار ماندن در مسیر شهدا را ضروری خواند و گفت: باید بدانیم که چگونه اتحاد و ثبات موجود را به اثبات رسانده و چگونه این ثبات را به آیندگان منتقل کنیم.

ثابت قدم منطق شهدا را بر جسم و جان افراد تاثیرگذار دانست و افزود: علاوه بر این تاثیر گذاری باید به دنبال ترویج راه و منطق شهدا به نسل بعدی باشیم.

وی تاکیدکرد: جوانان امروز و فردا که رشادت های شهدا را در امروز و دیروز ندیده اند لازم است که این رویدادها را دریافته و باید بدانند که چگونه آرمان های انقلاب را زنده نگه دارند.

به گزارش مهر، مراسم یادواره ۶۴ شهید دانشجو - معلم همزمان با اولین سالگرد دو نفر از شهدای گمنام به خاک سپرده شده در صحن دانشگاه بنت الهدی صدر رشت برگزار شد.