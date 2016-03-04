برانکو: حق مذاکره و امضای قرارداد با سایر تیم ها را دارم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ درباره اقامتش در هتل به جای یک منزل در تهران، گفت: پیدا کردن خانه برای ما ساده نیست. ما نیاز داریم که با دستیارانم کنار هم باشیم. ضمن اینکه اینجا (هتل) به محل تمرین و مسابقات نزدیک است و در مجموع مشکلی با اقامت در هتل ندارم.

وی درباره راز فوتبال زیبای پرسپولیس و دل کندن از سیستم ۱-۳-۲-۴، تصریح کرد: ما می خواستیم نوعی بازی را به نمایش بگذاریم که جوابگوی بازیکنانمان باشد. ضمن اینکه فوتبال هم در حال تکامل است. می خواستیم به نحو متفاوت از سایر تیم ها بازی کنیم تا آنها را غافلگیر کنیم.

سرمربی پرسپولیس در خصوص شایعه دوپینگ بازیکنان، گفت: پرسپولیس بزرگترین باشگاه آسیا است و بیش از ۳۰ میلیون هوادار دارد. همه علاقه دارند ببینند در پرسپولیس و حاشیه آن چه اتفاقاتی رخ میدهد. بعضیها وقتی میبینند تیم در آرامش است و مسئله خاصی برای خوراک رسانه ای ندارند، سعی میکنند با این شایعات و مسائلی که واقعیت ندارد، ما را از رساندن به هدفمان دور کنند.

برانکو در خصوص اینکه آیا اعتصاب بازیکنان کار درستی بود یا خیر، گفت: این یک سو تفاهم بود که خود بازیکنان با طاهری این موضوع را حل کردند. هر مشکلی که پیش بیاید، باید از طریق باشگاه با گفتمان حل شود. فقط میدانم که آقای طاهری واقعا در بحث مدیریت تمام تلاشش را به کار میبرد تا باشگاه روند پیشرفتش را ادامه بدهد و بازیکنان هم راضی باشند. یک نمونه آن هم گرفتن ورزشگاه شهید کاظمی بود.

وی درباره برخورد مهدی طارمی با خبرنگاران و اینکه آیا مراقب این بازیکن جوان هست یا خیر، تاکید کرد: اینها همه بازیکنان جوان و حداکثر یکی، دو سال است در پرسپولیس هستند. پرسپولیس تیم بزرگی است. این بازیکنان جوان در حال حاضر در فاز هویتسازی خود در پرسپولیس هستند. قطعا رفتار و مراوده با اصحاب رسانه باید همطراز با بزرگی تیم پرسپولیس باشد.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که آیا با مهدی طارمی برخورد خواهد کرد یا خیر، گفت: ما در کنار ورزش، مدام با بازیکنان درباره تربیت ورزشی هم با آنها کار می کنیم. این موضوع آنقدر بزرگ نیست که بخواهیم به آن توجه کنیم.

برانکو در خصوص اینکه آیا زمان حضور طارمی در کشورهای اروپایی رسیده است یا خیر، گفت: بدون شک طارمی کیفیت بالایی دارد. دلیل و مدرک این ادعا هم این است که فعلا با اختلاف آقای گل لیگ است. بازیکنی با این کیفیت هم در کشورهای اطراف و هم در اروپا تقاضای زیادی دارد ولی فکر میکنم بهترین کار برای طارمی این است که یک یا دو سال دیگر در ایران بماند و با یک کار بسیار فشرده و با حضور در تیم ملی خودش را در صحنه بین الملل نشان بدهد. بعد آن موقع به یک تیم درست و حسابی برود.

وی درباره اینکه مقصد بعدی وی امارات و تیم عجمان خواهد بود، گفت: نمیدانم این اطلاعات از کجا آمده است. من نه در حال حاضر بلکه از یکی، دو سال پیش از تمام کشورهایحاشیه خلیج فارس پیشنهاد داشتم. الان هم از بعضی تیمهای ملی آفریقا پیشنهاد دارم ولی نه با هیچ تیمی صحبت کردم و نه در فکر مذاکره هستم. من تا پایان فصل قرارداد دارم. البته از لحاظ قانونی حق مذاکره و امضای قرارداد با تیمهای دیگر هم دارم ولی طبیعی است که دوست دارم قراردادم را به نحو احسن در پرسپولیس به نتیجه برسانم.

برانکو در پاسخ به این سئوال که آیا قراردادش را تمدید می کند یا نه، گفت: ما مذاکرات را شروع کرده ایم ولی درباره جزئیات هنوز صحبتی نشده است چون کارمان زیاد است.

وی درباره اینکه یکی از شروطش برای تمدید قرارداد چیست، تصریح کرد: شرط خاصی ندارم. اینجا احساس خوبی دارم و از کارم لذت می برم. تیمی با تانسیل بالا تشکیل داده ایم و البته باید بهتر از این هم بشویم. چشم انداز خوبی داریم که نه تنها در ایران، بلکه در سطح آسیا موفقیتهای خوبی خواهد داشت.

برانکو درباره صحبتهای پرویز مظلومی مبنی بر چرخیدن داوری به سمت پرسپولیس، گفت: ارگانهای ضیصلاح برای صحبت در اینباره وجود دارد. نمیخواهم وارد این بحثهای حاشیه‌ای بشوم. آنالیزها نشان میدهد تنها تیمی که بیشترین ضرر را از داوری دیده، پرسپولیس است.

وی در خصوص صحبت‌های علی دایی مبنی بر اینکه در تیم ملی به وی پاس نمی دادند، خاطرنشان کرد : نمیخواهم این موضوع را نبش قبر کنیم. علی دایی یکی از بزرگترین بازیکنانی است که ایران داشته و به عنوان لژیونر خارج از ایران بازی کرده است. او بزرگترین گلزن تاریخ جهان است و باید از وی تشکر کرد!

برانکو که با گزارشگر ورزش و مردم صحبت میکرد، در خصوص اینکه دایی اعلام کرده چند بازیکن تحمیلی در جام جهانی 2006 حضور داشته اند، گفت: نمی دانم کدام بازیکنان هستند. من مستقیم جلوی دوربین تلویزیون لیست بازیکنان را در سوئیس خواندم. نمی دانم منظور دایی چه کسانی بوده است.

وی همچنین در خصوص اینکه چرا هنوز نتوانسته فارسی را یاد بگیرد، گفت: الان ششمین سالی است که ایران هستم. بزرگترین تاسفم این است که چرا زبان فارسی یاد نگرفته ام ولی یکی از دلایلش این بوده که مترجم های عالی داشتم و احساس نیازی به زبان فارسی نداشتم ولی این اشتباهم هست و آنرا می پذیرم و امیدوارم در این بخش هم بهتر شوم.