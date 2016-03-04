۴۱۱ شهید مربی تربیتی تقدیم شد/ نقش نهادها در جریان سازی تربیتی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش صبح جمعه در همایش فعالان عرصه تربیتی، با حضور معاونان وزارت آموزش‌وپرورش، مدیران کل دو استان سمنان و مازندران در اردوگاه شهدای دانش آموز مازندران با اعلام اینکه امروز از فصل جدید و نوین تربیت سخن می‌گویند، افزود: باید برای اجرای روش‌های نوین در این حوزه تلاش کرد.

کفاش بابیان اینکه امروز تمام برنامه‌های آموزش‌وپرورش بادانش آموزان در مدارس است، افزود: با اجرای این برنامه‌ها توسط دانش آموزان مربیان نقش راهبردی باید داشته باشند و با این اقدام رقابت بین دانش آموزان ایجاد می‌شود.

وی با اعلام اینکه باید به دنبال جریان سازی باشیم، افزود: آماده‌سازی و ایجاد فضای تبلیغات در دوران جنگ برای اعزام نیروها و ساختن کشور بر عهده مربیان تربیتی بود.

وی ادامه داد: باید امور تربیتی نقش اجتماعی را فعال کنند و نباید منتظر دستورالعمل مسئولان بالادستی باشند.

کفاش با اعلام اینکه مربیان نباید مدعی مرکزیت در تربیت دانش آموزان باشند، بیان کرد: مربیان نباید مدعی مرکزیت و هسته باشند چون دانش آموزان کل روز و هفته را در مدرسه به‌سر نمی‌برند.

کفاش بابیان اینکه نهادها، روحانیت، رسانه، خانواده و صداوسیما در تربیت دانش آموزان سهیم هستند، افزود: همه مسئولان به میزان ظرفیت و پتانسیل خود در تربیت دانش آموزان نقش اساسی دارند و همه در این پازل نقش دارند.

کفاش با اشاره به اینکه تربیت منظومه است و همه در این امر باید فعالیت داشته باشند، گفت: مربی، مشاور، مدیر و والدین به تنهایی نقش اصلی در تربیت دانش آموزان ندارند.

وی بابیان اینکه نگاه مجموعه‌ای در جریان سازی تربیت لازم است، افزود: نهادهای غیر آموزش‌وپرورش در جریان سازی تربیت نباید حضور کمرنگ داشته باشند.

وی بابیان اینکه تربیت یک موضوع کلی است و همه باید در این امر نقش داشته باشند، افزود: جا برای همه در حوزه تربیت وجود دارد باید ساماندهی مجموعه با مشارکت صورت گیرد.